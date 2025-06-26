獨／對決護國大遶境！趙少康攜手黃國昌 712現身台中「反罷免造勢」

第一波大罷免投票三席台中藍營立委首當其衝，原本國民黨規劃7月19日在台中要舉辦一場聯合反罷活動，但罷免團體的「護國大遶境」卻早一周在7月11、12日繞行台中；據了解，中廣前董事長趙少康已經決定12日在台中舉辦反罷大會，更邀請到民眾黨主席黃國昌助拳，聯手壓制罷免氣勢。

726大罷免投票進入決戰倒數，藍營規劃7月19日黃金周六由台中市長盧秀燕領軍，在台中舉行大型聯合反罷免晚會，要號召支持者共同守護中四選區廖偉翔、中五選區黃健豪、中六選區羅廷瑋等3名立委。

不過，由全台31個罷團將與民進黨攜手展開的「護國大遶境」今天公布行程，7月11、12日就會遶行台中，也讓三席藍營立委備感壓力。

據了解，為了壓制反罷氣勢，21日才在台北舉辦「北北基反惡罷團結大會」的趙少康，已經決定將反罷列車開往台中，7月12日將在台中帝國糖廠斜對面舉辦反罷造勢，且趙少康也邀請到黃國昌助拳，聯手展現反罷氣勢。

知情人士表示，已經在21日北上參與反罷造勢的盧秀燕，除了19日台中的晚會會領銜捍衛台中藍委，12日趙少康舉辦的反罷活動，盧秀燕也在邀請名單當中，只要行程協調順利，盧秀燕將接連二周出席反罷造勢活動。