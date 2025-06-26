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涉不實連署案！黃呂錦茹再羈押關鍵原因曝 指示製作「這個」說帖
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶不實連署案涉非法利用個人資料、偽造文書罪，本17日送審羈押禁見3月。依裁定，黃呂再羈押關鍵，是她於司法警察偵查前，即指示他人製作「文書偽造侵犯個資相關回應」說帖給共同被告。
同案，送審後裁定羈押禁見3月的還有國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文，法院近日排庭期審理。
黃呂錦茹日前在羈押庭中否認偽造文書、非法利用個人資料，裁定指出，經參酌起訴書所列證據，黃呂與共犯、證人確於2025年2月5日共同開會，以商議如何處理因原先推動的罷免案領銜人資格不符、不及送件等問題。
後來，初文卿、姚富文也確有指示台北市四區黨部執行長陳奎勳動員志工，於2月6日至7日抄寫黨員名冊內容至罷免案提議人名冊，而有未經同意或授權大量抄寫包含已死亡之人的個人資料之實。
裁定說，初文卿、姚富文羈押庭中雖坦承犯行，供稱確有找志工抄寫名冊，不過，初對如何決定要找人抄寫空言稱「沒有人指示，時間很趕，抄寫是唯一的方式」，姚稱「沒有與任何長官討論」，由此可知，初、姚供述避重就輕、互相推諉。
裁定說，黃呂錦茹、初文卿、姚富文存有組織隸屬、長官部屬、黨務幕僚等感情，有互相迴護勾串可能，而且，黃呂錦茹在為檢警調查前，即有指示他人製作「文書偽造侵犯個資相關回應」的說帖，並傳送給共同被告，藉以擬定遭查獲時的說詞。
裁定指出，依卷內事證，本案部分被告確有刪除手機通訊軟體LINE對話紀錄的行為，有事實足認黃呂等人有湮滅、偽造、變造證據及勾串的可能，有羈押的原因與必要，裁定黃呂3人羈押禁見3月。
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