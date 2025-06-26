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涉不實連署案！黃呂錦茹再羈押關鍵原因曝 指示製作「這個」說帖

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
檢調偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，法官本月17日裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）再羈押禁見三個月。記者林伯東／攝影
檢調偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶不實連署案，法官本月17日裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）再羈押禁見三個月。記者林伯東／攝影

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控在罷免綠委吳思瑤吳沛憶不實連署案涉非法利用個人資料、偽造文書罪，本17日送審羈押禁見3月。依裁定，黃呂再羈押關鍵，是她於司法警察偵查前，即指示他人製作「文書偽造侵犯個資相關回應」說帖給共同被告。

同案，送審後裁定羈押禁見3月的還有國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文，法院近日排庭期審理。

黃呂錦茹日前在羈押庭中否認偽造文書、非法利用個人資料，裁定指出，經參酌起訴書所列證據，黃呂與共犯、證人確於2025年2月5日共同開會，以商議如何處理因原先推動的罷免案領銜人資格不符、不及送件等問題。

後來，初文卿、姚富文也確有指示台北市四區黨部執行長陳奎勳動員志工，於2月6日至7日抄寫黨員名冊內容至罷免案提議人名冊，而有未經同意或授權大量抄寫包含已死亡之人的個人資料之實。

裁定說，初文卿、姚富文羈押庭中雖坦承犯行，供稱確有找志工抄寫名冊，不過，初對如何決定要找人抄寫空言稱「沒有人指示，時間很趕，抄寫是唯一的方式」，姚稱「沒有與任何長官討論」，由此可知，初、姚供述避重就輕、互相推諉。

裁定說，黃呂錦茹、初文卿、姚富文存有組織隸屬、長官部屬、黨務幕僚等感情，有互相迴護勾串可能，而且，黃呂錦茹在為檢警調查前，即有指示他人製作「文書偽造侵犯個資相關回應」的說帖，並傳送給共同被告，藉以擬定遭查獲時的說詞。

裁定指出，依卷內事證，本案部分被告確有刪除手機通訊軟體LINE對話紀錄的行為，有事實足認黃呂等人有湮滅、偽造、變造證據及勾串的可能，有羈押的原因與必要，裁定黃呂3人羈押禁見3月。

民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

黃呂錦茹 罷免 國民黨 吳沛憶 吳思瑤 偽造文書

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