花蓮縣議員質疑罷免是綠營主導 罷團譴責抹黑要求道歉

花蓮罷免進入第三階段，國民黨縣議員吳建志質疑罷團志工月領8萬元薪資，罷團除了提告外，今天公開要求他道歉。吳建志回應，自己只是行使民意代表的監督職責，痛批罷免行動不是「公民自發」，而是民進黨主導、側翼包辦。

花蓮罷團「微光花蓮」不滿志工行動遭吳建志惡意造謠，副領銜人潘文欽表示，國民黨不論黨公職、議員、立委，以前的成長背景都是從傳統黨公職或是青年軍開始，很難理解公民團體的集體意識，這是國民黨最大的詬病。

潘文欽說，國民黨至今仍不相信公民有集結能力，台灣最強大的力量都是從公民運動、學生運動開始，並非所有罷團志工都認同民進黨，國民黨卻把罷免行動操作成藍綠惡鬥。

罷團志工、家庭主婦「火山」說，過去半年來，投入罷免傅崐萁的行動，從未領取絲毫金錢，為了罷免行動，犧牲了大量與家人相處的時間，也承受極大壓力，相信許多花蓮鄉親也都是出於同樣的心情與責任感站出來。因此，無法接受吳建志的言論，面對抹黑必須站出來澄清、捍衛清白。

吳建志回應，自己從未針對任何具名個人發表指控，質疑的是罷免行動背後龐大的金流與動員系統，是否存在有組織性、系統性的酬庸與資源運用問題，這是民意代表的監督職責，也是民眾有權知道的真相。

吳強調，從中央黨部進駐、政黨文宣鋪天蓋地、台北律師團掃街助陣，到群組、群聚、總部成立等，種種跡象都顯示這場行動早已升級為「黨對黨」的鬥爭，而不是單純的「志工義舉」。