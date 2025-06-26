罷團預告至少8席藍委被罷 陳其邁：對罷免選情「沒有概念」

高雄罷團志工今宣布聲援花蓮罷免傅崐萁活動，罷韓發起人尹立斷言會有8席至10席藍營立委遭罷。市長陳其邁表示，市政還是最重要的工作，高雄市並沒有罷免，所以對選情評估沒有任何概念，也沒有參與罷免事務；罷免跟選舉一樣重要，希望罷免活動順利進行。

第一批罷免成案的24名國民黨籍立委7月26日投票，「南罷天志工團」今開記者會，宣布28日起前往花蓮聲援罷免傅崐萁活動，罷韓發起人之一的尹立今天評估，會有8席至10席立委被罷。

尹立說，雙北數名連署送件比例達130％至160％的國民黨立委，都有機會罷免成功，另外得票率未過半的桃園涂權吉及台東黃建賓也有機會。

市長陳其邁今天下午出席「績優基層人員頒獎表揚典禮」，被問對於尹立的罷免評估有何看法。他回應，市政還是最重要的工作，他感到焦頭爛額，因為高雄市並沒有罷免，所以他對選情評估，沒有任何概念，也沒有參與罷免事務。

陳其邁說，罷免權是人民的權利，跟選舉權一樣重要，他希望未來罷免活動能夠順利進行；人民期待的是一個穩定進步的國會，雖有不同的意見，但涉及國家利益時候，各政黨能夠拋棄政黨利益，以國家利益為優先。

其次，地方建設不能停，常刪減預算也會牽一髮動全身，畢竟以現有的中央地方財政，很多都需要中央補助，尤其是高雄，所以真的希望立委對地方建設要多支持，這也是所有選民的期待，各縣市都一樣。