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31罷團偕民進黨…啟動19天「護國大遶境」 7月4日花蓮誓師
大罷免24名國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，全台31個罷團將與民進黨攜手展開「護國大遶境」，7月4日自花蓮誓師出發、順時針往南，7月19日回到立法院青島東路旁舉行晚會，聯電創辦人曹興誠26日表示，盼與賴清德總統合體造勢。
為期16天的「護國大遶境」由反共護台志工聯盟發起，民進黨響應，7月4日在花蓮誓師出發，召集31個罷免團體以順時針方向繞台一周，7日到台南、11日在台中，預計7月19日回到台北市青島東路；遶境將以一台大LED卡車、小宣傳車車掃以及市區徒步同步進行，全程網路直播，每天的遶境路線將於下周公布。
曹興誠致詞表示，大罷免是國民黨團總召傅崐萁號召推動，若非傅率藍委與中國政協主席王滬寧會面，回台毀憲亂政，不會有這麼多公民站出來保衛國家；中國國台辦警告不要大罷免，代表國民黨跟共產黨走在一起，若不把藍營立委清出國會，將把台灣帶向香港。
被問及賴總統「雜質說」，曹興誠認為，「相信不是針對人，而是思想」，他說，台灣確實有太多雜質，且是由中共透過國民黨在台灣散布的錯誤想法，尤其兩岸統一就是思想雜質，因為統一並不尊重人權、產權及生命權。
他說，罷免進入第三階段，已非規避藍綠對立的時刻，現在是民進黨的責任，作為執政黨，不能立法院在中共手裡還想順利執政，希望賴總統站出來和罷團合體造勢。
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