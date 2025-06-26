關鍵在明天！南投罷馬、罷游補件審查 選委會27日開會

南投三起罷免案進入關鍵時刻，立委馬文君、游顥二階補件皆已送件逾半月，罷團質疑南投縣選委會刻意拖延。縣選會回應，查對仍在法定時限內，27日將召開委員會會議，會後即函報中選會，並討論縣議員陳玉鈴罷免案投開票細節。

中選會在6月20日公布26件立委罷免案的二階審查，審查結果有24案成案進入第三階段，南投立委游顥、馬文君案因在補件後查對程序，暫時未成案。

「ALL罷馬」與「罷游行動聯盟」指出，罷免案原始二階連署書共超過2萬份，南投縣選委會在18天內即完成查對，反觀補件僅數千份，審查卻拖逾半個月，難以理解。兩團分別本月3日與4日補提3846份與2646份連署書，數量為應補件數1531件與185件的數倍。

罷馬領銜人曾郁凱質疑，這是「程序性拖延」，影響罷免進程，呼籲選委會公布審查進度與完成時程。

南投縣選委會表示，根據「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」，選委會應於收件後40天內完成查對，並未逾期。戶政機關已於17日將查對結果送達，目前正彙整與比對資料，將在27日召開委員會會議審查補提案，完成後即送交中選會。

至於南投縣第四選區（竹山、鹿谷）縣議員陳玉鈴罷免案，縣選委會副總幹事黃志聰表示，選務時程已進入最後階段，將於7月13日投票，25至27日開放投票人名冊閱覽，並於27日會議中討論投開票細節，選務將依法如期辦理。