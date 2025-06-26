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中捷藍線動工同場祝賀 她推動罷免和遭罷立委坐一起「有點尷尬」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前左三）在立法院副院長江啟臣（前左二）、立委楊瓊瓔（前左一）、黃健豪（左後二）、羅廷瑋（前右三）、廖偉翔（前右二）及何欣純（前右一）的陪同下，今天出席捷運藍線開工典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（前左三）在立法院副院長江啟臣（前左二）、立委楊瓊瓔（前左一）、黃健豪（左後二）、羅廷瑋（前右三）、廖偉翔（前右二）及何欣純（前右一）的陪同下，今天出席捷運藍線開工典禮。記者黃仲裕／攝影

台中捷運藍線今天機電工程動工，市府舉辦動土典禮，超過千人出席。除了市長盧秀燕，立法院長江啟臣與4名藍委、民進黨立委何欣純都在受邀出席之列，目前大罷免如火如荼，推動罷免的綠委與遭到罷免的藍委同場祝賀藍線動工，未有過多互動。

中捷藍線耗資1615億元，全長24.7公里，共20個站點，連結山線、海線、屯區與市區，預計2034年完工。市府今舉辦動土典禮，邀請各局處首長、民意代表、區里長等人參加，現場超過千人，也請來中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，高人氣隊員邊荷律登台熱舞。

國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋受邀出席，僅顏寬恒未到場；目前江、楊與顏的罷免連署尚在補件，這周末將確定是否成案，廖、黃、羅已確定成案，7月26日投票。

民進黨立委何欣純受邀出席，她此前也遭罷免，不過罷團6月初宣布，因多名志工被約談調查，人力短缺，不再推進送件程序。近期罷藍委將進入第三階投票，罷團日日上街頭宣講、收件，民進黨公職也積極協助，何就多次現身拜託民眾726投下同意票。

今天的動土典禮上，江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋與何欣純做為受邀嘉賓，都坐在第一排，後續祈福、合照也彼此相鄰，不過何並未與其他藍委互動。地方人士指出，台中政治氛圍原本相當融洽，不同陣營政治人物私下關係不錯，這次大罷免把彼此弄得「有點尷尬」。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，1970年代後台中向西發展，五權路以東的舊市區較為受限，藍線開通不僅能解決台中東西向交通繁忙的問題，也能與綠線一起帶動舊市區發展，希望比照台北西門町的模式，在捷運站點開通後重煥生機。

民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，東西向交通可謂台中的「任督二脈」，打通捷運對整個路網有很大幫助，當然要全力支持；另一方面，藍線在前市長林佳龍時代就完成可行性研究，卻到盧秀燕任期將滿才動工，相較各縣市速度較慢，也令人擔心後續土建工程經費是否會再上升。

罷免 民進黨 國民黨 台中市 何欣純

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