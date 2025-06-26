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羅明才團隊涉罷免案偽造文書 藍批政治操作 綠籲尊重司法

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
立委羅明才服務處主任繆維蕙遭檢方聲押。本報資料照
立委羅明才服務處主任繆維蕙遭檢方聲押。本報資料照

針對立委羅明才團隊涉入罷免議員陳乃瑜提議書造假案，陳乃瑜今呼籲外界勿貼政治標籤，應回歸事實與法律基本面。藍綠陣營今日分別表態。國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，民進黨動用司法打壓，恐對支持者造成寒蟬效應，罷免羅明才領銜人吳柏瑋表示尊重司法。

民進黨新北市議員陳乃瑜表示，「尊重司法與檢調」，她坦言對事件非常意外。她說過去羅明才服務處主任繆維蕙曾告訴她，罷免行動是國民黨中央在處理，繆本人並不清楚，「如今看到檢調訊息，非常震驚，沒想到原來委員辦公室也涉案，令人難以置信。」她呼籲外界勿將案件貼上政治標籤，「應回歸事實與法律基本面來討論」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，司法的介入總會影響支持者心態，大家會擔心、害怕，的確會有寒蟬效應，「民進黨政府非常會利用檢調手段迫害在野黨」，或多或少會造成影響。他強調，羅明才長年深耕地方，有豐富地方建設與國會問政成果，呼籲支持者踴躍出來投票，「罷免沒有對手，沒辦法批評對方或比較政績，只能更努力地呈現我們做了什麼」，並期待透過市長能量共同建設地方，讓民眾有感，「多走、多說、多碰觸，才能讓選民知道羅明才為大家做了什麼、為什麼值得反對罷免。」

國民黨新北市議員黃心華指出，短期內團隊人力調配確實受衝擊，但今日跑行程時已看到羅委員團隊靈活調派，節奏調整得很好。「作為同黨民代，我們一定會繼續助他一臂之力，全力反罷免。」

羅明才罷免團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋則表示，「我們尊重司法，目前仍是偵辦階段，也尊重無罪推定原則」，但對羅明才辦公室主任涉案一事，仍感到遺憾。他說「我們的罷免團隊一直都是辛苦在街頭紮實收件，如今羅委員服務處人員涉嫌偽造文書，真的非常震驚。」他強調，這是對新店一位從政三十多年的立委辦公室人員，發展到今天這一步，令人感到遺憾與不捨。

罷免

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