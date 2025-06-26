花蓮罷團譴責造謠抹黑 議員吳建志：非針對志工

罷團「微光花蓮」今天召開記者會，譴責國民黨議員吳建志引用不實資訊，抹黑並攻擊罷團志工，要求公開道歉；吳建志澄清，並非質疑任何志工，而是背後金流與動員系統。

國民黨花蓮縣議員吳建志6月23日在社群平台發文，指稱參與「微光罷傅」的志工日領新台幣2000元、月領8萬元，質疑錢從哪裡來，雖事後刪文，但罷團與多名議員昨天到警局提告，指控違反社維法和選罷法。

「微光花蓮」今天上午召開記者會，發言人W、志工子羚、飛龍、火山等人強調，自罷免行動以來，犧牲自己的時間及精力，所有付出皆自願，從未領取任何薪資，並要求吳建志為其不實指控公開道歉。

W表示，記者會不僅是為了澄清不實指控，更是要讓包括吳建志、國民黨其他公職人員，甚至國民黨立委傅崐萁知道，這場罷免行動，是許多花蓮公民自發而堅定的行動，一定要向大眾說明站出來的原因。

家庭主婦「火山」說，過去半年來，投入罷免傅崐萁的行動，從未領取絲毫金錢，為了罷免行動，犧牲了大量與家人相處的時間，也承受極大壓力，「我相信許多花蓮鄉親也都是出於同樣的心情與責任感站出來。吳建志的言論令人憤怒，儘管志工的力量有限，但面對抹黑，我們必須站出來澄清，捍衛自己的清白。」

吳建志透過新聞稿表示，從未針對任何具名個人發表指控，更無指名道姓點出某人領薪水、收工資，何來毀謗？他質疑的是罷免行動背後龐大的金流與動員系統，是否存在有組織性、系統性的酬庸與資源運用問題，這是民意代表的監督職責，更是花蓮縣民有權知道的真相。

吳建志表示，這場罷免行動由誰主導，早已不是「公民自發」，而是民進黨主導、側翼包辦、資源傾巢而出。從中央黨部進駐、政黨文宣鋪天蓋地、台北律師團掃街助陣，到群組、群聚、總部、熱線，種種跡象都顯示這場行動早已升級為「黨對黨」的鬥爭，而不是單純的「志工義舉」。

吳建志說，身為縣議員肩負監督職責、守護公義。民進黨濫用罷免制度，讓花蓮陷入無止盡的對立與動員，不僅破壞民主，更讓基層疲於奔命，「我們挺身而出，是為了反對惡意罷免，不是針對個人；是為了守住花蓮民主，不是攻擊志工媽媽。請微光罷團與民進黨停止演戲，停止消費志工，停止對我人格獵巫。」