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國台辦聲援反罷免 吳思瑤：輪不到中國說嘴

中央社／ 台北26日電

7月26日將舉行大罷免投票，中國國台辦呼籲台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這不干中國的事、輪不到中國說嘴，希望台灣人民做好堅定的防禦機制，勿讓中國介選、介罷食髓知味。

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天被媒體問到，台灣726罷免投票定調為「反共護台」，她說，希望廣大台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄，不讓其圖謀得逞。

吳思瑤、書記長陳培瑜今天在黨團記者會回應媒體提問。吳思瑤說，國台辦的發言到底是神救援還是豬隊友，相信台灣人民會用意志來證明一切，而台灣的民主制度、公民權利，不管是選舉還是罷免，都不干中國的事，台灣的內政與民主也輪不到中國來說嘴。

吳思瑤表示，過去中國有介選，現在有介罷，希望台灣人民要做好堅定的防禦機制，不要讓中共食髓知味。各界也可以觀察，朱鳳蓮指民進黨操弄司法、打壓在野勢力等說法，是否跟國民黨立委陳玉珍的口徑一致，炮口都對著台灣內部。

此外，國台辦25日表示，今年7月1日到2027年12月31日止，首次申辦台胞證的台灣民眾免收新台幣1500元證件費。陸委會指出，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國家很多，這項政策的吸引力恐怕非常有限。

吳思瑤說，台灣的年輕人是否會為了區區1500元而遭受收買，到底是1500元重要還是生命重要，相信大家會有非常清楚的判斷，台灣年輕人自有非常明智的選擇。

陳培瑜認為，到中國做任何事情，生命安全最重要，想要透過這種蠅頭小利吸引台灣人，確實是中國的手段之一，她呼籲民眾要注意安全。

罷免

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