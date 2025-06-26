中二、中三、中八選區二階連署接近達標 倒數3天衝刺中

全台大罷免第二階段進入最後關鍵時刻，「中二解顏」初估統計至6月23日還缺500份，「中三拒瓔」原本是全國罷免補件量最多的選區，但經過上周末努力後，今早最新統計數字目前距離安全門檻還差約456份，而「一罷擊臣」領銜人廖芝晏則說，倒數3天中八還需追999份，志工夥伴們仍頂著炎熱高溫全力以赴中。

「中二解顏」罷團說，上次中選會公告需補件2267份，至6月23日還缺不到500份，為求連署書的正確率，團隊需要一些時間整理重複連署、格式問題和跨區寄件，因此確切收件數仍在造冊統計中，今天接下來將透過到府收件專線，全力支援罷免楊瓊瓔和罷免江啟臣團隊。

「中三拒瓔」罷團表示，台中市罷免楊瓊瓔二階連署需補件3464份連署書才能進入三階投票，原本是全國罷免補件量最多的選區，收件至6月28日中午截止，但今早最新統計數字目前距離安全門檻還差約456份連署書，需要補件的罷團志工正在加緊衝刺，收件至28日中午截止，隔天29日送件。

中八選區罷免江啟臣今日早上最新數字還差999份，罷團今天凌晨在社群表示，將透過到府收件專線，協助中三、中八選區選民參加連署；強調若民眾戶籍在中三選區（潭子、大雅、神岡、后里）或中八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平），可透過撥打專線0988-839-714和志工預約到府收件，期許不方便前往收件點的民眾多加善用，讓家鄉改變的機會成真。