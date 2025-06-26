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基隆罷免林沛祥看板開打 反共更有力、基隆會更好互嗆
國民黨基隆立委林沛祥罷免案7月26日投票，民團「基隆絕沛」今天在廟口掛上「罷免投同意，反共更有力。」，而林沛祥近日也陸續在國一孝二路出口等地掛「去投不同意，基隆會更好。」街頭看板戰開打，搏取民眾的目光。
基隆絕沛在廟口掛的看板有傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、黃國昌、習近平、林沛祥等人影像，領銜人陳青逸表示，立法院是人民的，不是林沛祥、國民黨、共產黨、民眾黨的立法院，他們會非常勇敢地走完這段路，也相信一定能夠贏。
志工在現場高喊「一人拉3票，突破8萬票」，強調726罷免投票將是全民監督政治、反擊親中勢力的決戰日。感謝反共護台志工聯盟與民進黨市議員鄭文婷協助，提供協調與廣告看板設置。
鄭文婷指出，真正代表人民心聲的，是來自民間的罷免力量，歡迎與絕沛公民團體聯絡，讓更多人看見罷免親共立委的決心。呼籲所有市民朋友踴躍出門投票，堅定投下同意罷免票，「為了基隆，為了台灣，請大家站出來一次。」
林沛祥近來也掛出多面個人看板，寫著「去投不同意，基隆會更好。」林沛祥表示，7月26日投下「不同意罷免」的一票，不只是支持他，更是告訴所有人基隆不該再被政治撕裂，基隆需要的是穩定、是建設、是一起向前。守住基隆，就是守住大家一起打拚的成果。
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