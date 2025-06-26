搶下7/25凱道路權反罷免 朱立倫：每週都有大活動
24位國民黨立委罷免案7月26日投票，為反制罷免，國民黨已取得7月25日凱達格蘭大道路權，將舉辦大型活動。國民黨主席朱立倫今天說，從7月開始每週都有安排重要活動，也會邀請立法院長韓國瑜、黨籍直轄市長等參加。
國民黨備戰大罷免，黨內人士透露，已確定搶下7月25日凱達格蘭大道路權，預計安排大型造勢活動，至於投票前黃金週，7月19日在新北市、台中市舉行反罷免造勢活動；7月20日在桃園市也將舉辦一場黃金週造勢。此外，7月5日在台北市舉辦萬人造勢活動、7月10日在中央黨部舉辦勞工後援會成立大會。
朱立倫今天參加2025「銀光好居」標章授證暨創新服務獎表揚典禮前受訪表示，從投票前黃金週到投票前一晚，甚至黃金週的前一週、前兩週，每週都安排重要活動。
朱立倫說，已跟各區域聯防的負責人，包括台北市、新北市、桃園市、台中市長深談過，做綜合規劃，最後的總戰略、總表出爐後，也會邀請各方人士參加。
朱立倫也說，在重要時段，會邀請國民黨籍直轄市長、立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等重要意見領袖，參加反惡罷活動。
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