快訊

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

Google Pixel 10五大傳聞亮點曝！升級3鏡頭、電量爆升 但卻犧牲2功能

疑私用公務車遭搜索 台南市府研考會主委喊冤：被亂檢舉

搶下7/25凱道路權反罷免 朱立倫：每週都有大活動

中央社／ 台北26日電

24位國民黨立委罷免案7月26日投票，為反制罷免，國民黨已取得7月25日凱達格蘭大道路權，將舉辦大型活動。國民黨主席朱立倫今天說，從7月開始每週都有安排重要活動，也會邀請立法院長韓國瑜、黨籍直轄市長等參加。

國民黨備戰大罷免，黨內人士透露，已確定搶下7月25日凱達格蘭大道路權，預計安排大型造勢活動，至於投票前黃金週，7月19日在新北市、台中市舉行反罷免造勢活動；7月20日在桃園市也將舉辦一場黃金週造勢。此外，7月5日在台北市舉辦萬人造勢活動、7月10日在中央黨部舉辦勞工後援會成立大會。

朱立倫今天參加2025「銀光好居」標章授證暨創新服務獎表揚典禮前受訪表示，從投票前黃金週到投票前一晚，甚至黃金週的前一週、前兩週，每週都安排重要活動。

朱立倫說，已跟各區域聯防的負責人，包括台北市、新北市、桃園市、台中市長深談過，做綜合規劃，最後的總戰略、總表出爐後，也會邀請各方人士參加。

朱立倫也說，在重要時段，會邀請國民黨籍直轄市長、立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等重要意見領袖，參加反惡罷活動。

罷免

延伸閱讀

影／中央黨部黨工遭約談 朱立倫：罷藍15萬件造假辦不辦？

雜質說發酵 朱立倫：每次脫稿演出都是賴清德真心話

725選前之夜國民黨戰凱道 韓國瑜不缺席

影／重批雜質說 朱立倫：賴清德的團結就是純化、清洗

相關新聞

中二、中三、中八選區二階連署接近達標 倒數3天衝刺中

全台大罷免第二階段進入最後關鍵時刻，「中二解顏」初估統計至6月23日還缺500份，「中三拒瓔」原本是全國罷免補件量最多的...

曹興誠喊話賴清德合體罷團造勢 民進黨未正面回應

親綠罷免團體要角曹興誠今天表示，希望賴清德總統能站出來合體造勢。民進黨發言人韓瑩表示，賴總統一直以來對於公民團體發起的罷...

基隆罷免林沛祥看板開打 反共更有力、基隆會更好互嗆

國民黨基隆立委林沛祥罷免案7月26日投票，民團「基隆絕沛」今天在廟口掛上「罷免投同意，反共更有力。」，而林沛祥近日也陸續...

大罷免白熱化 桃園一、四區罷團宣布28日成立罷免總部

大罷免首波投票倒數30天，正反2方催票行動越來越頻繁，相較立法院長韓國瑜明晚將到桃園替藍委站台，桃一、桃四選區罷團28日...

羅明才服務處主任遭羈押 陳玉珍：民進黨在斷反罷手腳

罷免民進黨新北市議員陳乃瑜雖中途停止，卻因有疑似「死亡連署」等情況，台北地檢署24日搜索國民黨立委羅明才新店服務處等，並...

影／高雄沒罷免 南霸天志工後天赴花蓮聲援罷免傅崐萁

高雄罷韓發起人尹立今早會同立委許智傑、賴瑞隆、李柏毅及11名高雄市議員召開記者會，他指出，當年罷免韓國瑜獲得全台很多人協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。