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大罷免白熱化 桃園一、四區罷團宣布28日成立罷免總部

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園立委一、四選區今宣布28日將成立聯合罷免總部並舉辦大遊行，籲支持者出來投同意票，改寫台灣歷史。本報資料照片
桃園立委一、四選區今宣布28日將成立聯合罷免總部並舉辦大遊行，籲支持者出來投同意票，改寫台灣歷史。本報資料照片

罷免首波投票倒數30天，正反2方催票行動越來越頻繁，相較立法院長韓國瑜明晚將到桃園替藍委站台，桃一、桃四選區罷團28日本周六將成立聯合罷免總部並舉辦大遊行籲支持者站出來。

桃園第一選區與第四選區分屬國民黨立委牛煦庭、萬美玲選區，2人都在罷免首波投票名單內，2地罷團今天聯合發表聲明，預告27日在桃園區同安街成立聯合罷免總部，活動由桃一與桃四罷團主辦，TCLU台灣公民人權聯盟協辦，目前邀請來賓有民進黨桃園市黨部與各選區議員。

桃一與桃四罷團聯合聲明指出，本屆國會從去年開議以來就荒腔走板，爭議不斷，惹得公民集結台北青島東路，從青鳥行動演變到大罷免，原因很簡單，不忍台灣被藍白兩黨破壞，不能接受孩子在恐懼中成長，不容境外勢力滲透併吞台灣。

罷團也說，藍委在國會對不同意見者拳腳相向，舉手同意擴權違憲、破壞體制法案，又濫刪預算，卻不承認錯誤。罷免行動至今經歷許多挑戰，但團隊沒有退縮，團隊沒有政黨動員，也沒有領政黨資源，成立罷免總部，就是要帶著一、二階的託付，投下同意罷免票，重寫台灣歷史。

「欲加之罪，何患無辭？」國民黨桃園市議員詹江村不認同罷團說法，強調今年中央財政預算已是歷年最高，國防預算甚至比去年多4百億元，立委替人民看緊荷包有什麼不對。

罷免

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