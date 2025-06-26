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罷免連署涉偽造黨工遭約談 朱立倫：勿無限上綱

中央社／ 台北26日電

台北地檢署偵辦民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，昨天傳喚國民黨組發會成員。是否擔心燒到自己，國民黨主席朱立倫今天說，尊重司法，錯偽造假一定是譴責、反對，但不要無限上綱、小案大辦。

台北地檢署偵辦陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，為釐清案情，昨天傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全。檢察官複訊後，昨晚將黃碧雲、李得全請回。

朱立倫今天出席2025「銀光好居」標章授證暨創新服務獎表揚典禮，被問到黨工被約談，民進黨立委點名應出來面對時表示，最重要的是不要辦藍不辦綠，不要無限上綱、小案大辦。

朱立倫說，錯偽造假一定是譴責、反對，但國民黨立委罷免案有15萬件錯偽造假，請問到現在為止辦了沒；國民黨立委丁學忠罷免案有死亡連署，以及重複抄一階連署名單，請問這樣辦不辦。如果這樣都可以不辦，擺明了司法就是鷹犬、打手。

談到國台辦聲援反罷免，遭解讀國民黨與中共同路，朱立倫說，民進黨每次都用「老共牌」打擊政敵，每次選舉都是如此，連罷免戰都想用這個方式；現在民進黨政府充滿綠共，應把這些共諜抓掉，且不要學獨裁者想要清除雜質。

朱立倫表示，不要每次都用抗中牌、老共牌打擊對手，應該告訴大家執政一年，為人民解決了什麼問題，例如針對關稅貿易戰做了什麼、如何解決以色列跟伊朗戰爭對能源和石油產生的危機；這些事情都不做，每天就是打抗中牌、鬥爭，希望消滅在野黨，民進黨不爭氣、沒出息。

此外，針對總統賴清德的「雜質說」，朱立倫表示，賴總統每一次脫稿演出都是真心話，心中就是把反對的人當作雜質，希望透過打掉雜質，做所謂的純化或清洗，這是獨裁者最喜歡做的事情。

朱立倫認為，賴總統已透過各種手段，想要打掉自己口中所謂的雜質，就是反對的力量，透過大罷免、司法清算或者任何手段，想要消滅反對黨，這都是獨裁者行為。

罷免

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