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護國大遶境7/4花蓮誓師 全台31罷團集結出發

中央社／ 台北26日電

全台31個罷團「護國大遶境」7月4日將在花蓮誓師出發繞台，7月19日回到立法院所在的北市青島東路，聯電創辦人曹興誠今天表示，希望能與總統賴清德合體造勢。

反共護台志工聯盟上午舉行「護國大遶境」活動宣布記者會，曹興誠、政治工作者周立軒以及多位聯盟發言人出席。

為期16天的「護國大遶境」由反共護台志工聯盟發起、民進黨響應，將於7月4日在花蓮誓師出發，與31個罷免團體以順時針方向繞台一周，7日到台南、11日在台中，預計7月19日回到台北市青島東路。

遶境將以一台大LED卡車、小宣傳車車掃以及市區徒步同步進行，全程網路直播，每天的遶境路線將於下週公布。此外，也將透過「大罷免大成宮」官方LINE帳號提供即時資訊，也查得到相關藍委的資訊。

曹興誠致詞表示，要不是國民黨團總召傅崐萁與中國政協主席王滬寧會面，回台又毀憲亂政，相信不會有這麼多公民站出來保衛國家。中國國台辦公然警告不要大罷免，代表國民黨跟共產黨走在一起，若不把國民黨立委清除出國會，他們將把台灣帶向香港。

被問及賴總統「雜質說」，曹興誠認為，相信不是針對人，而是思想。台灣確實有太多雜質，而且是由中共透過國民黨在台灣散佈的錯誤想法，尤其兩岸必須統一就是思想的雜質，統一並不尊重人權、產權以及生命權。

曹興誠提到，罷免進入第三階段，已經不是規避藍綠對立的時刻，希望賴總統站出來和罷團合體造勢，民進黨身為執政黨的責任是把國家執政權拿回來。

周立軒指出，在立院工作10年從未看過如此目無法紀的狀況，表決可以舉手、不討論就處理議案，甚至跳過應有議事程序，民主毀壞就是一點一點累積崩壞所造成，今天是罷免投票前一個月，是驅除藍白與共產黨聯手籠罩在台灣上空黑雲的最後一哩路。

罷免

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