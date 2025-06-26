羅明才服務處主任遭羈押 陳玉珍：民進黨在斷反罷手腳

罷免民進黨新北市議員陳乃瑜雖中途停止，卻因有疑似「死亡連署」等情況，台北地檢署24日搜索國民黨立委羅明才新店服務處等，並約談相關人員，羅的服務處主任、助理遭台北地院裁定羈押禁見。國民黨立委陳玉珍今表示，民進黨是在斷羅明才的手腳。

因懷疑罷免陳乃瑜，出現死亡連署情況，北檢24日搜索羅明才新店服務處等，約談服務處主任繆維蕙、助理劉時郡與林姿伶，訊後聲押禁見。台北地院25日晚間召開聲押庭調查，裁定繆維蕙、劉時郡2人羈押禁見，林姿伶20萬元交保。

陳玉珍今日表示，有關罷免綠色的民進黨立委或議員部分，不管有沒有成功，人家中間已經撤掉，檢調單位還是緊追不捨、追殺到底。反觀舉發罷免國民黨立委的部分，即便出現這麼多死亡連署，例如罷免丁學忠有偽造連署298件、罷免游顥有幾十件死亡連署，一再舉發，仍不見檢調單位動作，司法不只是護航，司法變成是幫民進黨做罷免側翼的鷹犬，行為讓人家很不齒。

陳玉珍說，很明顯因為沒有辦法抓立法委員，因為立法委員現在仍在開議期間，所以就找助理下手，非常不可饒恕。她認為這是在趁機翦除羅明才的團隊，現在在被罷免期間，特別需要團隊幫忙，故意把團隊收押，讓團隊無法幫忙跑行程，說服選民說投下不同意罷免票，讓反罷免更加的困難。民進黨是在斷羅明才的手腳，非常不應該，最慘的是司法公信力會讓百姓相當不信任。