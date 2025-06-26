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影／高雄沒罷免 南霸天志工後天赴花蓮聲援罷免傅崐萁

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市綠營民代今早會團罷韓志工召開記者會，宣布6月28日高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動。記者徐白櫻／攝影
高雄市綠營民代今早會團罷韓志工召開記者會，宣布6月28日高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動。記者徐白櫻／攝影

高雄罷韓發起人尹立今早會同立委許智傑、賴瑞隆、李柏毅及11名高雄市議員召開記者會，他指出，當年罷免韓國瑜獲得全台很多人協助，這次高雄沒有罷免投票，志工群28日起前往花蓮，加入罷免立委傅崑萁第一線活動，高雄不是局外人。

民進黨高雄市黨公職會同志工群今早在高雄市立文化中心舉辦記者會，議長康裕成率10議員參與，有意參選市長的立委許智傑及賴瑞隆到場，新潮流及正國會議員幾乎全到，同樣有意爭取市長提名的立委邱議瑩在台北另有活動缺席，湧言會也僅一名議員出席。

尹立指出，高雄曾經歷罷免前市長韓國瑜行動，很感謝當時全台支援高雄，這次罷免行動，高雄沒有投票，花蓮傅崐萁是重中之重，傅會同民眾黨黃國昌聯手毀憲亂政、凍刪預算，導致國家重大建設遭遇非常大困難，這場罷免是全台灣人的事，不只是花蓮人的事，志工群也會積極聲援相關活動。

高雄罷韓發起人尹立（左二）今早會同立委高雄市立委及議員召開記者會，宣布6月28日高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動。記者徐白櫻／攝影
高雄罷韓發起人尹立（左二）今早會同立委高雄市立委及議員召開記者會，宣布6月28日高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動。記者徐白櫻／攝影
高雄市綠營民代今早會團罷韓志工召開記者會，宣布6月28日高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動。記者徐白櫻／攝影
高雄市綠營民代今早會團罷韓志工召開記者會，宣布6月28日高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動。記者徐白櫻／攝影

罷免

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