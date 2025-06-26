725選前之夜國民黨戰凱道 韓國瑜不缺席

大罷免投票倒數一個月，國民黨全力備戰，針對7月25日選前之夜，國民黨除了備妥幾個場地方案，昨天凌晨確定搶下凱道路權。黨主席朱立倫表示，接下來每一周都會有重要活動安排，戰略總表出爐後，會邀請包括立法院長韓國瑜、直轄市長與戰鬥藍召集人趙少康等重要意見領袖出席反惡罷活動。

黨內人士表示，距離罷免投票時間僅剩一個月，除了個別藍委自辦的造勢活動，台北市黨部7月5日將於市府廣場舉辦造勢；7月10日舉行勞工後援會成立大會；選前黃金周，新北、台中、桃園則在7月19、20日規畫反惡罷造勢大會。另也會以區域聯盟概念成立勞工、宗教、工商後援會，複式動員催出親友出門投下不同意罷免票。

據了解，韓國瑜已陸續出席幾場藍營立委個別的反罷免活動，在罷免投票前，也已經規畫要替多位藍委站台，最重要的725選前之夜，韓國瑜也不會缺席。而選前之夜的凱道路權由國民黨立委葛如鈞協助搶下，黨中央也已準備幾個場地作為備案。

朱立倫今出席「銀光好居標章授證暨創新服務獎表揚典禮」。他在會前受訪表示，因為這一次時間非常短，不只是選前之夜，選前黃金周、黃金周的前一、兩周，每一周都有重要的活動安排。

朱立倫表示，黨中央已與台北市，新北市、桃園市、台中市各區域聯防負責人深談過，做了一個綜合規畫，把時間都喬好，地點也都登錄，最後有一個戰略總表出來後，會邀請各方人士都來參加，這些重要的時段，包括韓國瑜、幾個直轄市長、趙少康等許多重要的意見領袖，都會邀請他們來共同參與反惡罷活動。