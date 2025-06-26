罷免志工網紅皮筋兒女兒才被恐嚇 又遭小黃撞2次引揣測

罷團「基隆絕沛」網紅志工皮筋兒日前報案女兒遭安全恐嚇，昨天她接女兒放學停等紅綠燈時，又發生被計程車兩度追撞，她堅持報警處理，但並未提及和罷免有關。不過，車禍引發網友揣測紛紛，不少志工、網友都留言關心，指感覺不尋常，要謹慎小心處理。警方說，單純車禍，已依法受理處置。

皮筋兒日前聲明指出，6月8日中午，有人在公開平台留言，以極度惡意的言語，直接威脅她女兒的人身安全。這樣的行為，已經遠遠超過言論自由的界線，構成對孩童與家庭的明確恐嚇。皮筋兒9日正式報案，並將所有證據提交警方偵辦。後續她將全力配合調查，依法追究到底。

皮筋兒昨天在臉書貼文發生車禍，她說，接女兒下課時，汽車在等斜坡下的紅綠燈，突然車尾被碰一聲，後方計程車司機下來找她說話，她也下車，因他沒有注意拉煞車，車子又往下滑撞她的車一次。

皮筋兒表示，她跟女兒都沒有事，車子只有一點凹痕，對方一直說沒怎麼樣不需要報警，還說給她一千就好，但她還是堅持報警、聯絡原廠維修、保險。並指如果她今天是騎機車載女兒下課，斜坡往下被後方碰，不就往前滾嗎？她對女兒說「應該算是幸運，因為媽媽今天是開車載妳，所以沒有什麼危險，也沒有撞到行人，好加在。」

皮筋文貼文引發很多網友及其他志工關切，有人留言「感覺不尋常，要謹慎小心處理」、「現在藍白31：0就想要來陰的是嗎？」「女兒才被恐嚇，媽媽接小孩的車又被撞，要小心對方奧步。」「罷免期間真的要小心」。

皮筋兒回覆，她遇到是一個老人家 就一直說不小心腳沒有踩穩，她堅持要報警，後續就交給警方及保險處理。

警方表示，車禍在昨天下午5點多，在武嶺街附近，因當事人有報警，依車禍事件處理。

罷免林沛祥領銜人陳青逸表示，已提醒志工這段期間多加注意人身安全，發生車禍或任何事故時，不管原因為何，第一時報警保護自己並作成紀錄，由警方調查處理。