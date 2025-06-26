罷免案成立！韓國瑜桃園首亮相 外界視立院龍頭保衛戰

大罷免首波投票倒數1個月，遭鎖定的國民黨立委若有一半以上被罷免，藍營擔憂立法院長韓國瑜的龍頭寶座可能不保。韓日前赴加拿大參加兒子畢業典禮，24日返國開始替藍委站台，明晚將到桃園助講，被外界視為龍頭保衛戰開打。

大罷免首播名單共24名藍委，包括桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華6人；面對罷團指控不適任，藍營也不再隱忍，立委端出問政實績，基層幹部協助澄清反擊不實傳聞，支持者也自發性掛起看板和印製傳單爭取支持，但基層坦言，桃園部分行政區政治版圖偏綠，都會型集合住宅又難打進社區，想要說服民眾出來投「不同意票」有難度。

桃園各立委近日各自舉辦小型宣講活動鞏固基本盤，市長張善政、立委謝龍介、柯志恩和吳宗憲等人也到場力挺，而立法院長韓國瑜明晚將到桃園為萬美玲站台；由於明晚活動是韓在罷免案成立後，首次在地方公開亮相，格外引人注意。

藍營人士指出，國會目前席次為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席和無黨籍2席。此次罷免案24名藍委被鎖定，若有一半以上被罷免，即與民眾黨和無黨籍合作，人數也不敵民進黨的51席。民進黨如果成為絕對多數，補選空窗修法，把立院正副院長推選辦法從三分之二以上出席委員同意下修到二分之一出席委員同意，然後提案改選，韓國瑜的龍頭寶座恐怕不保。

地方人士表示，桃園整體政治版圖偏藍，其中有不少是退伍軍人體系，韓國瑜畢業於陸軍官校，曾是職業軍人，深受退軍系統支持，而且他經常妙語如珠，即使非軍事系統，也有一票韓粉支持，罷免初期替牛煦庭站台就曾引起旋風。罷免案剩一個月，隨雙方攻防越來越熱，韓國瑜站台不僅是替立委們催出不同意票，某種程度也能說是龍頭保衛戰。