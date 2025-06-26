節錄民進黨前輩肺腑言 藍委齊發近2分半反罷影片
罷免第三階段首波投票日定在7月26日，國民黨立委謝龍介、黃健豪、牛煦庭、吳宗憲等自25日到26日間，公布時長約2分17秒的反罷免影片，內容剪輯出前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、總統府資政謝長廷、民進黨立委林濁水等反對大罷免的意見。謝龍介說，「請借我三分鐘，看一看，為什麼，曾經真正與威權國民黨對抗過的民進黨人，會反對大罷免？」
數名藍委公布的這部反罷免影片，收錄陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、林濁水等的反罷言論，也包括已故民進黨前主席施明德曾言「現在有點太過度重視黨內的權力分配，他們還沒有從敗選當中清醒過來」。而陳水扁說的「冤冤相罷何時了」、謝長廷說的「發動罷免是惡的循環」等，也在其中。
謝龍介說，他年輕時，也曾經強力支持黨外，後來，即便分屬不同政黨，但對民主法治的追求，都是一致的。這些年，選舉有輸有贏，但大家都很珍視，台灣人民日漸深厚的民主素養，對於選舉制度的尊重，選舉時，有競爭，選完了，少數服從多數，多數尊重少數，就算是要批評，也盡量對事不對人。
謝龍介表示，這個遊戲規則，這些年來的努力，短短一年之間，被少數民進黨內利慾薰心的政客，與根本不曾為民主奮鬥過一天的政治投機客們給推翻了。「請借我三分鐘，看一看，為什麼，曾經真正與威權國民黨對抗過的民進黨人，會反對大罷免？你，也該反對。」
黃健豪表示，賴清德總統以總統之尊，以團結為名發表演說，卻親口說出要用選舉和罷免，打掉「雜質」，這是何其恐怖且原始的理論？當代社會，有人是「雜質」嗎？選舉選輸的那方，就表示是被淘汰、被打掉的「雜質」嗎？而賴清德口中要淬鍊的雜質，大意是指「中共同路人」。但看看最近幾位民進黨不分區的立委，家人都在「所有交流都是統戰」的中國大陸做生意。
黃健豪也指出，近期被台北市議員張斯綱揭露，還在密會崇越集團高層的現任經濟部長郭智輝，當年這位郭部長帶領的崇越集團，也是兩岸都有投資設廠的知名供應商。依賴清德的標準，這些實質上有獲益的立委和部長，是中共同路人嗎？他們也是民主過程中應該被打掉的雜質嗎？以團結為名對在野黨發動全面罷免及「打掉雜質」，本質上就是獨裁的政治行動。「我們不同意一黨獨大，不同意賴清德獨裁，7月26日，一定要出來不同意罷免。」
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