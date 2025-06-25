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呂玉玲反擊大罷免 籲「不願被稱雜質」的選民站出來

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃五選區立委呂玉玲（左二）、立委柯志恩（左一）、前立委賴香伶（右一）反擊大罷免政策說明，呼籲選民7月26日出來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影
桃五選區立委呂玉玲（左二）、立委柯志恩（左一）、前立委賴香伶（右一）反擊大罷免政策說明，呼籲選民7月26日出來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影

桃園市第五選區立委呂玉玲反擊大罷免，今天晚上在平鎮區舉辦「守護好立委．力挺呂玉玲」政策說明會，立委柯志恩、前立委賴香伶站台力挺，批評民進黨大罷免，完全不尊重選民、撕裂台灣族群，呼籲選民「不願被稱雜質」在7月26日一定要出來投不同意罷免，才能讓民進黨知所進退，讓大罷免完全失敗。

桃五罷免呂玉玲確定進入三階投票後，呂玉玲團隊啟動平鎮、龍潭地區下鄉政策說明會，今晚在平鎮文化民俗公園舉辦第二場說明會，包括柯志恩、賴香伶及市議員陳韋曄、平鎮里長聯誼會長莊訓城多位里長現身力挺，吸引許多鄉親到場站台支持，全體與呂玉玲一起喊「7月26日一定要出來投不同意罷免」。

柯志恩表示，這次來此感慨萬千，前年她來助選講很多呂玉玲問政的好，對教育文化用心，在第一線爭取學校、操場、老舊廁所更新，在國防外交大力爭取軍改、軍人子弟補助，去年當選後還沒做四年，民進黨就要罷免，非常不尊重選民，還抹紅、謠言攻擊，「如果大家被稱作雜質，都還不做任何反映，就會讓台灣繼續沉淪下去」，7月26日一定要出來投不同意罷免。

賴香伶表示，呂玉玲和鄉親自己要知道肩上的責任很重，為了民主這一步艱辛時刻，只有靠不同意罷免，才能讓民進黨知所進退，民眾黨雖是小黨，卻很多支持科學理性務實的民主精神，她呼籲當時支持她的鄉親這次要站出來支持呂玉玲，衝高不同意罷免票，壓過同意罷免，讓民進黨知道這次大罷免完全失敗，希望民主運動有我們會更好。

呂玉玲以「立委媽媽」感性向鄉親訴求「此時非常需要大家支持」、表示，他擔任立委認真服務、問政，爭取桃園建設，她非常了解平鎮、龍潭地方需求，有一步步藍圖幫鄉親做事，讓有經驗、會做事看得到找得到的呂玉玲，請大家繼續守護，她呼籲7月26日一定要站出來投下不同意票，守護有經驗、會做事、看得到、找得到的呂玉玲，繼續留在立法院為鄉親做事。

桃五選區立委呂玉玲反擊大罷免政策說明，吸引不少鄉親與里長長站台相挺。記者曾增勳／攝影
桃五選區立委呂玉玲反擊大罷免政策說明，吸引不少鄉親與里長長站台相挺。記者曾增勳／攝影
桃五選區立委呂玉玲（右二）反擊大罷免政策說明，前立委賴香伶（左二）力挺批民進黨大罷免大退步。記者曾增勳／攝影
桃五選區立委呂玉玲（右二）反擊大罷免政策說明，前立委賴香伶（左二）力挺批民進黨大罷免大退步。記者曾增勳／攝影
桃五選區立委呂玉玲（右）反擊大罷免政策說明，立委柯志恩（左）站台指選民不願被稱雜質726就要出來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影
桃五選區立委呂玉玲（右）反擊大罷免政策說明，立委柯志恩（左）站台指選民不願被稱雜質726就要出來投不同意罷免。記者曾增勳／攝影

罷免 柯志恩 呂玉玲

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