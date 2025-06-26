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民進黨全代會周六登場 將通過2026提名條例

聯合報／ 記者蔡晉宇林銘翰／台北報導

民進黨全國黨代表大會本周六登場，主題為「更好的民主、更好的台灣」。身兼民進黨主席的賴清德總統昨表示，民進黨是對內擁有民主程序，可以多元競爭，對外則團結一致的政黨，非常期待當天和全體黨代表同志報告這一年的工作成果，並了解來自全國各地的寶貴意見，讓民進黨可以持續向前。

黨內人士表示，今年沒有黨職改選，黨內派系競爭氣氛較不激烈，全代會有二個重點：團結全黨一致面對國內外局勢、通過二○二六提名條例。該人士說，提名條例雖有如吳怡農等少數人表達異議，但黨內高度共識，預期將順利通過。

民進黨指出，今年主軸將從賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾；今年全代會主視覺以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。

此外，針對廿四名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案七月廿六日投票，青年族群投票率與投票意向成為關鍵，民眾黨昨宣布籌組「青年宣講團」，將深入社區宣傳反罷免行動、重啟核三公投；針對賴清德總統近日啟動「團結十講」，民眾黨也提出「青年十問」，要求總統府正面回應。

民眾黨昨天舉行黨政聯繫會議，黨主席黃國昌在會中提及，重啟核三公投是重中之重，呼籲全體黨公職全心全力投入、深入地方舉辦座談會。

民眾黨新聞部主任吳怡萱、青年部主任劉昱鴻會後舉行「眾青Spotlight，青年宣講團啟動」記者會，多位青年代表針對低薪高房價、少子化危機、空氣汙染、詐騙猖獗、司法人權、媒體改革、行人地獄、教育改革、國安漏洞及大罷免癱瘓施政等議題提出「青年十問」，要求府方回應。

黃國昌 賴清德 民進黨 民眾黨 投票率 大罷免 反罷 公投

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