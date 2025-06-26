陳瑩罷免案／檢約談黃碧雲、李得全 藍批雙標辦案

檢調偵辦民進黨立委陳瑩罷免案提議書疑涉造假，調查局北機站昨約談國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、原民會專委李得全到案，釐清案情，部分不實提議書是否由黨中央下令各縣市黨部蒐集，詢後移送台北地檢署複訊，兩人都已請回。

對此，國民黨昨批評，當賴清德總統高喊團結之際，檢調竟雙標辦案，這是什麼樣的司法追殺、高壓迫害？國民黨文傳會主委林寬裕表示，檢方已多次被質疑「辦藍不辦綠」，公正性大家都看在眼裡；國民黨尊重、也配合檢方偵辦，一定會全力協助黨工維護自身清白。

據了解，陳瑩是國民黨鎖定「以罷制罷」對象之一，因是平地原住民立委，罷免案屬全國性連署，需要黨中央組發會向各縣市黨部下達指令。檢調約談陳瑩罷免案領銜人福定．多諾，他供稱是李得全找上他，罷免作業由李得全負責，專案小組因此認定李得全是主導人物。

檢方向中選會函調罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現第一階段不符規定者達上千人，且有上百人在提議前已死亡，研判是抄錄舊黨員資料，未詳實審核就送件，涉偽造文書、個資法等罪，有必要約談黃碧雲、李得全釐清。

李得全稱相關資料都是各縣市黨部送上來，他沒教唆偽造提議書；黃碧雲也說不知道提議書有造假，組發會就是彙整資料。陳瑩5月間前往士林地檢署告發福定．多諾涉犯偽造文書等罪，此部分士檢偵辦中。

另外，新北市議員陳乃瑜罷免提議造假案，北檢前天搜索國民黨立委羅明才新店服務處7處地點，約談服務處主任繆維蕙共9人，檢察官訊後認為繆維蕙與另2名主任劉時郡、林姿伶說詞不一，有串滅證之虞，昨凌晨依違反個資法等罪聲押禁見繆、劉、林3人，繆、劉獲准，林20萬元交保。未來不排除約談羅明才到案。

同案約談陳乃瑜罷免案領銜人曾濬後，命10萬元交保；新店區中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃各以8萬元交保；備補領銜人蕭賜聰、福民里長盧浩賢訊後請回。