陳玉珍北檢按鈴 告發罷藍團體造假

檢調偵辦罷免綠委連署案，從南到北多個罷團、國民黨縣市黨部遭搜索、羈押、起訴，但罷免藍委也有大量重複連署，立委陳玉珍昨代表國民黨及立院黨團至台北地檢署，告發多個發起罷免北市立委的團體涉偽造文書及違反個人資料保護法。

陳玉珍說，檢調查藍營時是風風火火，一定要約談、搜索、羈押，起訴也不放人，王鴻薇罷免案涉偽造部分早在3月就告發，迄今沒看到任何動作，至少要約談，不要這麼「雙標」。

陳玉珍指出，國民黨立委罷免案，出現大量「抄寫第一階段提議人為第二階段連署人」情形，不合格比率高達8、9成，顯然是重複灌水造假數字，讓連署數達標。

她以王鴻薇等立委罷免案為例，二階連署抄寫一階高達9成；立委游顥等多個罷免案中選會查對發現「連署前死亡」；立委丁學忠罷免案有298件偽造情事，中選會有無依職權告發？

另外，立委鄭正鈐日前被控貪汙等罪，鄭昨在立院記者會直指民進黨吹哨者抹黑，涉以變聲錄音帶不實指控。會後，鄭赴北檢提告新竹雙罷發言人林志潔涉加重誹謗等罪。

鄭指出，匿名者的指控子虛烏有，他沒有中共資助，政治獻金也依法登載，選民服務都是秉公處理，絕未收受不正利益，立院早就稱立委使用的公務車均符合規定，民進黨以司法做政治攻擊，因此對惡意誣陷提告，堅持捍衛清白。

林志潔說，她告發違反國安法、反滲透法，不當和中共聯繫等，都有證人證物，交給檢調的音檔也都是原音，「這不是基本常識嗎？」

此外，民進黨發言人吳崢昨至台北地檢署，告發國民黨台東縣立委黃建賓本月3日涉在台東的五星飯店席開30桌，招待民眾享用下午茶，活動上還明確要求參加者不要支持罷免，違反選罷法。黃昨反擊說，吳根本是烏龍指控、蓄意抹黑，將提告以正視聽。