聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕力挺！台中遭罷6藍委嗆中火「用肺發電」 罷團轟政治操作
台中6藍委昨召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會，怒嗆中火「火力全開」，讓中部民眾用肺發電。盧秀燕今感謝6藍委挺身護台中市民健康，並表態「力挺他們」；台中罷團認為，盧只會操弄中火議題、政治操作，籲選民不要受騙，挺身而出投下「同意罷免票」。
台中市6名藍委包括廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋確定進入罷免三階投票，江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒等3人罷免二階連署補件中。這6名藍委昨在立院召開記者會，痛批核電歸零後，中火仍「火力全開」，犧牲中部人的健康，用肺發電。
盧秀燕今天發聲肯定6人勇敢挺身而出，替台中市民發聲，守護空氣及市民健康，「當時投票給他們是值得的」、「他們力挺我們，我們也要力挺他們」。
對此，中四罷團「展翅廢翔」質疑，盧秀燕上任7年，台中市空氣有改善嗎？只會一再操作中火議題，用政治話術愚弄選民。
中五罷團「斷健行動」也質疑，中火致力「以氣換煤」，也就是興建燃氣機組，取代燃煤機組，但新建燃氣機組，台中市政府卡關建照15個月，拖延「以氣代煤」期程，台中6名藍委全跟盧秀燕站在一起，操弄中火議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言