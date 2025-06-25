盧秀燕力挺！台中遭罷6藍委嗆中火「用肺發電」 罷團轟政治操作

台中6藍委昨召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會，怒嗆中火「火力全開」，讓中部民眾用肺發電。盧秀燕今感謝6藍委挺身護台中市民健康，並表態「力挺他們」；台中罷團認為，盧只會操弄中火議題、政治操作，籲選民不要受騙，挺身而出投下「同意罷免票」。

台中市6名藍委包括廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋確定進入罷免三階投票，江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒等3人罷免二階連署補件中。這6名藍委昨在立院召開記者會，痛批核電歸零後，中火仍「火力全開」，犧牲中部人的健康，用肺發電。

盧秀燕今天發聲肯定6人勇敢挺身而出，替台中市民發聲，守護空氣及市民健康，「當時投票給他們是值得的」、「他們力挺我們，我們也要力挺他們」。

對此，中四罷團「展翅廢翔」質疑，盧秀燕上任7年，台中市空氣有改善嗎？只會一再操作中火議題，用政治話術愚弄選民。