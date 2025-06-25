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盧秀燕力挺！台中遭罷6藍委嗆中火「用肺發電」 罷團轟政治操作

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今稱讚立委江啟臣（右）等6名藍委勇於為台中市民發聲。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）今稱讚立委江啟臣（右）等6名藍委勇於為台中市民發聲。記者黃仲裕／攝影

台中6藍委昨召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會，怒嗆中火「火力全開」，讓中部民眾用肺發電。盧秀燕今感謝6藍委挺身護台中市民健康，並表態「力挺他們」；台中罷團認為，盧只會操弄中火議題、政治操作，籲選民不要受騙，挺身而出投下「同意罷免票」。

台中市6名藍委包括廖偉翔黃健豪羅廷瑋確定進入罷免三階投票，江啟臣楊瓊瓔顏寬恒等3人罷免二階連署補件中。這6名藍委昨在立院召開記者會，痛批核電歸零後，中火仍「火力全開」，犧牲中部人的健康，用肺發電。

盧秀燕今天發聲肯定6人勇敢挺身而出，替台中市民發聲，守護空氣及市民健康，「當時投票給他們是值得的」、「他們力挺我們，我們也要力挺他們」。

對此，中四罷團「展翅廢翔」質疑，盧秀燕上任7年，台中市空氣有改善嗎？只會一再操作中火議題，用政治話術愚弄選民。

中五罷團「斷健行動」也質疑，中火致力「以氣換煤」，也就是興建燃氣機組，取代燃煤機組，但新建燃氣機組，台中市政府卡關建照15個月，拖延「以氣代煤」期程，台中6名藍委全跟盧秀燕站在一起，操弄中火議題。

台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右）今稱讚立委江啟臣（左）等6名藍委勇於為台中市民發聲。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）今稱讚立委江啟臣（左）等6名藍委勇於為台中市民發聲。記者黃仲裕／攝影

黃健豪 顏寬恒 羅廷瑋 罷免 盧秀燕 江啟臣 楊瓊瓔 廖偉翔 中火

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