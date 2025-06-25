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羅明才3女助理涉罷綠議員連署造假 2羈押1交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
立委羅明才服務處主任繆維蕙。記者許正宏／攝影
立委羅明才服務處主任繆維蕙。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦新北市議員陳乃瑜罷免案提議書造假，針對立委羅明才新北市新店服務處等地搜索，約談服務處主任繆維蕙9人偵查，訊後認定有串證之虞，今凌晨聲押繆維蕙、羅的助理劉時郡、林姿伶3人，法院漏夜審查，晚間裁定繆女、劉女羈押禁見，林女20萬元交保。

同案，檢方約談罷免案領銜人曾濬後，諭知曾以10萬元交保，新店區中正里里長辜鳳琴、張北里里長鄭富濃各以8萬元交保，備補領銜人蕭賜聰、福民里里長盧浩賢訊後請回。

國民黨今年4月發起針對陳乃瑜的「除瑜回收」罷免活動，罷免案領銜人曾濬透過社群平台聲稱，儘管罷免理由正當，不過，憂心製造區域對立，決定停止罷免連署行動。

檢方今年3月接獲民眾告發，指罷免提議書中有造假之事，檢方立案偵辦後，向中選會、新北市選委會函調資料進行勾稽，發現僅透過筆跡鑑定，即發現提議書有上百件資料偽造，部分提議人不是已亡故即是戶籍不符。

檢調蒐證認為，提議書平均每37人就有1人資料有疑，初估造假率達2.7％，約談繆維蕙、劉時郡、林姿伶後發現3人的說法歧異過大，疑有串證之虞，符合刑事訴訟法羈押要件，依偽造文書、違反個資法等案由向法院聲請3人羈押禁見。

立委羅明才服務處助理林姿伶。記者許正宏／攝影
立委羅明才服務處助理林姿伶。記者許正宏／攝影
立委羅明才服務處助理劉時郡。記者許正宏／攝影
立委羅明才服務處助理劉時郡。記者許正宏／攝影

陳乃瑜 羅明才 罷免 偽造文書

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