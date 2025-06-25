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惡霸退散新竹場 館長自錄影片支持高虹安、鄭正鈐

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
惡罷退散志工團今晚7點半到新竹宣講，高虹安（右二）與鄭正鈐（左三）也同台，藍白合體一同邀民眾在投票日站出來，守護在地民意、守護民主，投下不同意罷免票。記者黃羿馨／攝影
惡罷退散志工團今晚7點半到新竹宣講，高虹安（右二）與鄭正鈐（左三）也同台，藍白合體一同邀民眾在投票日站出來，守護在地民意、守護民主，投下不同意罷免票。記者黃羿馨／攝影

由民間人士自組的「惡罷退散志工團」今晚前進新竹市樹林頭夜市宣講，高虹安與鄭正鈐也同台，稍早活動出現神秘橋段，館長陳之漢自錄一段影片支持高虹安與鄭正鈐，陳之漢說，這次大罷免主軸不是個別討論立委不適人的原因，反而是淪為意識形態，綠營心裡想的是如何將這些礙手礙腳的人除掉，呼籲民眾投票日一定要出門投票。

陳之漢透過影片指出，過去一年多，民進黨變成立院少數後，開始不顧民生，不顧國家未來方向，不斷利用經費，在網路上收買媒體，一直在準備大罷免，很不幸的，最終讓其得逞，大罷免進入第三階段投票。

陳之漢說，政府與立委每天都應該競競業業幫人民做事，但這一年大家卻看到各種胡說八道，抹黑抹紅，整個大罷免主軸強調的不是每位立委做了什麼事導致要罷免，而是淪為意識型態，民進黨心裡想的是如何將這些礙手礙腳的人除掉，才能盡情的像過去八年一樣用特別預算做想做的事，包括操控司法、強化媒體監控。

陳之漢表示，大家可以上網查，台灣的能源政策全亞洲最差，肺腺癌死亡率最高，為了保護國家，守護下一代，為了讓民進黨下台，大家一定要投下反對票。

由民間人士自組的「惡罷退散志工團」今晚前進新竹市樹林頭夜市宣講，稍早活動出現神秘橋段，館長陳之漢自錄一段影片支持高虹安與鄭正鈐。記者王駿杰／翻攝自歷史哥HistoryBro　YouTube頻道
由民間人士自組的「惡罷退散志工團」今晚前進新竹市樹林頭夜市宣講，稍早活動出現神秘橋段，館長陳之漢自錄一段影片支持高虹安與鄭正鈐。記者王駿杰／翻攝自歷史哥HistoryBro　YouTube頻道

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