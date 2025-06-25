惡霸退散新竹宣講挺高虹安、鄭正鈐 批民進黨輸不起

新竹市面臨全台唯一雙罷，中選會宣布罷免市長高虹安及藍委鄭正鈐投票訂於7月26日，藍白陣營也啟動回防，大罷免全面升溫。由民間人士自組的「惡罷退散志工團」今晚前進新竹市樹林頭夜市宣講，高虹安與鄭正鈐也同台，藍白合體一同邀民眾在投票日站出來，守護在地民意、守護民主，投下不同意罷免票。

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙罷進入第三階段，雙罷總部也進駐民進黨新竹市黨部；藍白則合作陸續舉辦「安定新竹、罷免投不」、「惡罷退散志工團」宣講活動反制，大罷免在新竹市戰的火熱。

7月26日出來投不同意罷免！惡罷退散志工團今晚7點半到新竹宣講，由「歷史哥」李易修、惡罷退散志工團長蔡壁如共同主持。蔡說，總統賴清德這幾天在開始「團結十講」，他口中說團結，卻搞大罷免，造成藍綠惡鬥、群眾情感撕裂，為了報復立院刪預算，竟開始刪一般補助款，根本沒資格談團結。賴就是少數總統，卻不服輸來搞大罷免，這只會撕裂台灣，讓其停滯不前。

高虹安今在台上細數施政政績，包括財政紀律方面還債45億元、推動全國中國小班班有大屏、創立竹市第一所數位實驗高中、提升敬老愛心卡使用率、一學區一日照中心等，她說，新竹的改變大家都看得見，也在國際評比獲得佳績，好的施政卻因政治鬥爭，導致鋪天蓋地的看板把新竹說的不堪。

高虹安說，新竹面臨雙罷，這根本就是政治鬥爭與奪權操作，許多民主國家成熟的制度並沒有罷免制度，主因是相信透過民主選舉出來的首長具有民意基礎，而非選輸就翻桌。

高虹安指出，光要罷免新竹市長就得花掉3000多萬元公帑，這些錢可以用在孩童營養午餐、日照中心、造橋鋪路、疫苗補助，綠營卻選擇將這些錢花在奪權操作下。市長一但被罷免，將由民進黨執政的中央直接指派人選來當市長，強推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘就可以重新主導新竹市政。

鄭正鈐說，全台雙罷的主要原因就是新竹市是柯建銘的地盤與禁臠，本來大罷免還在假裝是罷團與公民團體在運作，後來柯建銘直接承認是他籌畫，根本不演了。藍白在立院進行財劃法修法，將稅收貢獻度納入統籌分配稅款計算，竹市的統籌分配稅款將從83億元增加至293億元，讓財政分配回歸公平。然而，民進黨政府不願意放棄對地方財政的控制，透過覆議案試圖推翻改革，現在覆議失敗了，就搞釋憲，之後就想透過大罷免改變立院立委席次。