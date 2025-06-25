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陳瑩罷免提議書涉偽造 國民黨組發會副主委訊後請回
民進黨發言人吳錚告發立委陳瑩罷免案提議書有造假，調查局北機站昨天約談國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、原民會專委李得全到案，釐清罷免陳瑩的部分不實提議書，是否由黨中央下令各縣市黨部蒐集，台北地檢署複訊後諭知2人請回。
民進黨籍立委陳瑩在大罷免案中，是國民黨鎖定的「以罷制罷」對象，但陳瑩是平地原住民立委，罷免案屬於全國性連署，選民遍部全台，需黨中央會向各縣市黨部下達指令。檢調追查發現，罷免作業是由李得全負責，專案小組認定李得全是主導人物。
檢方向中選會函調罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現第一階段不符規定人達上千人，且有上百人在提議前已死亡，研判是抄錄舊黨員資料，未詳實審核就送件，涉及偽造文書及個資法等罪，有必要約談黃碧雲、李得全釐清。
據李得全供稱，相關資料都是各縣市黨部送上來，他沒有教唆偽造提議書，黃碧雲也說不知道提議書有造假，組發會就是彙整資料。陳瑩5月間前往士林地檢署告發福定．多諾涉犯偽造文書等罪，此部分士檢偵辦中。
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