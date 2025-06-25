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影／罷團反擊藍委造假說 林沛祥批「政治鬥爭」：綠打擊異己

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆絕沛反擊藍委質疑造假，林沛祥：大罷免綠打擊異己。記者游明煌／翻攝
基隆絕沛反擊藍委質疑造假，林沛祥：大罷免綠打擊異己。記者游明煌／翻攝

國民黨多位立委今到台北地檢署告發罷免藍委的團體也有涉嫌偽造文書，@@@基隆罷免林沛祥@@@的「基隆絕沛」領銜人陳青逸反擊，指國民黨應該去照照鏡子，看看那些被收押、起訴的黨工，國民黨他們自己做什麼就懷疑別人也做什麼。林沛祥今晚回應批評「大罷免」已成為民進黨打擊異己的工具。

陳青逸今天與罷免林沛祥志工到安樂市場宣傳同意罷免票，針對藍委指控罷免藍委的團體罷團也有造假回應表示，國民黨自己做什麼就懷疑別人也做什麼，在這場罷免行動中，國民黨使出各種不法手段干涉罷免，包括死亡連署和抄名冊等。

陳青逸說，基隆市府前民政處處長張淵翔涉及利用戶政資訊系統漏洞，對人民個資安全構成威脅，暴露出國民黨為達目的不擇手段，無視人民的資料隱私與公民權利。

民進黨基隆市議員鄭文婷說，針對林沛祥等藍委使出烏賊戰術指罷團連署大造假，林沛祥身為立委連法律的基本概念都分不清楚，甚至刻意扭曲事實，混淆視聽，令人深感遺憾，林沛祥這樣的言論，非但誤導公眾，更是一種對法治精神的藐視。

鄭文婷表示，依公職人員選舉罷免法，無效連署指的是欠缺法律上生效要件，因死亡、資格不符、戶籍異動、字跡不清或重複提案等原因，經選舉委員會依法審查後，有應依法不予計入連署數量的部分，此外，無效連署中如涉及「偽造」、「冒名」或「死亡連署」等情況，可能屬於刑事偽造文書罪之虞者，選委會才會依職權向地檢署告發，兩者情況完全不同，不能等同視之。

林沛祥今晚針對大罷免表示，民進黨曾經是街頭民主的代言人，如今卻站在民主的對立面，過去反對威權，如今卻用民主機制打壓異議，口口聲聲說要尊重民意，卻害怕人民用選票說話，真正錯的，是一個已經失去自我反省能力的政黨。

林沛祥說，賴清德口中的「民主進步」變成了濫用制度、壟斷權力的工具。「不要只為政治鬥爭，而濫用民主機制。」可惜現任的民進黨執政者早已聽不進去，他們選擇走向權力的深淵，讓「大罷免」成為打擊異己的工具。這次罷免，是他們重新找回「民主」的開始。

鄭文婷 罷免 民進黨 死亡 林沛祥 大罷免 基隆 國民黨 偽造文書

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