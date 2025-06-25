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鄭正鈐告新竹雙罷發言人抹黑 林志潔反擊：恐構成誣告

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹雙罷發言人林志潔酸立委鄭正鈐把愛心鈴當申告鈴按，並反擊反擊明知他人言論是經合理查證，卻去控告告發，是可能構成誣告罪的。記者蘇健忠／攝影
新竹雙罷發言人林志潔酸立委鄭正鈐把愛心鈴當申告鈴按，並反擊反擊明知他人言論是經合理查證，卻去控告告發，是可能構成誣告罪的。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委鄭正鈐今上午至台北地檢署按鈴提告新竹雙罷發言人林志潔抹黑他洩漏政府資訊給中共國台辦及涉入中資介入選舉等。林志潔也酸鄭把愛心鈴當申告鈴按，並反擊反擊明知他人言論是經合理查證，卻去控告告發，是可能構成誣告罪。

鄭正鈐今開記者會指出，民進黨以一個匿名「吹哨者」的變聲錄音帶，對他做出很多不實指控，包含誣指他涉及國安機密外洩、中資介選、濫用公務車、接受廠商不正當利益等罪名，他都覺得是不實指控，因此提告。

林志潔也反擊，鄭正鈐說她誹謗他構成選罷法違反，又說她使用變聲的訪談是偽造文書，然後拿出蔡英文總統和陳菊院長的墨寶，證明他給國台辦自己的墨寶是沒問題的，真是「大傻眼，超荒謬」。

林志潔說，誹謗是要傳述無根據的事，她告發鄭正鈐違反國安法、反滲透法，不當和中共聯繫，涉及低薪高報助理費用，要求民眾贊助助理薪資，都是有證人證物的。另外，為了保護揭弊者，在公開場合當然要做一定的處理，交給檢調的音檔即為原音，「這不是基本常識嗎？」

林志潔表示，鄭正鈐要自清超簡單，就出示微信紀錄和寄給國台辦的墨寶檔案、出示助理薪資單、勞健保單不就好了。而且她也狐疑，民眾要索取政治人物的墨寶祝福，會有正常的公關管道，國台辦為何要請鄭正鈐傳墨寶檔案給他？立法院沒有公關室嗎？

林志潔也說，鄭正鈐開記者會去提告她和揭弊者，真是浪費大家時間又浪費司法資源，建議鄭正鈐還是去跟檢察官好好說清楚，通過司法檢驗，比去做這些荒謬的動作重要，且明知他人言論是經合理查證，且講的人不是她而是揭弊者，卻去控告、告發犯罪者她，其實是可能構成誣告罪的，「按鈴申告動作既違法，又浪費司法資源」。

此外，林志潔也酸陳玉珍說她是綠營側翼、法學能力有問題，但陳玉珍2019年邀請她和民間司改會討論揭弊者保護法公聽會，當時陳玉珍介紹她是法學素養深厚、對揭弊者保護有長期研究的教授，「您自己提案要保護揭弊者，今天卻開記者會攻擊揭弊者，自我矛盾至此，也是令人無言」。

新竹雙罷發言人林志潔表示，鄭正鈐開記者會去提告她和揭弊者，真是浪費大家時間又浪費司法資源，建議鄭正鈐還是去跟檢察官好好說清楚，通過司法檢驗，比去做這些荒謬的動作重要。圖／報系資料照
新竹雙罷發言人林志潔表示，鄭正鈐開記者會去提告她和揭弊者，真是浪費大家時間又浪費司法資源，建議鄭正鈐還是去跟檢察官好好說清楚，通過司法檢驗，比去做這些荒謬的動作重要。圖／報系資料照

鄭正鈐 罷免 林志潔

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