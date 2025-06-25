藍委羅明才罷免案補件2040份 投票日期7/18中選會開會審定
國民黨立委羅明才罷免案今補件2040份二階連署書到新北市選委會。中選會表示，應於40日內查對連署人名冊、補提查對期限，因此羅明才罷免案查對期限為8月4日前。至於罷免案投票日期，依法定程序，須經過中選會委員會依法審定，下次開會日期為7月18日，新北市選委會與中選會均會依法辦理。
中選會表示，依公職人員選罷法第83條規定，選舉委員會收到立法委員罷免案連署人名冊後，應於40日內查對連署人名冊；補提查對期限，亦同。因此新北11選區羅明才立委罷免案補提連署人名冊查對期限為8月4日前。
中選會指出，本次補提連署人名冊數量經新北市選委會該會初點為2040份，該會將依法進行相關查對工作，並於法定期限內將查對結果函報中選會審定；如有提早完成查對工作，也會提早函報查對結果至中選會。
中選會表示，至於罷免案投票日期，依法定程序，須經過中選會委員會依法審定，下次中選會委員會開會日期為7月18日星期五；無論是新北市選委會與中選會均會依法辦理。至於程序進行中之其他假設性問題或相關非涉選務權管的評論部分，選務機關依法循例自不予回應。
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