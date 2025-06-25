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陳瑩罷免案提議書涉偽造 國民黨中央黨部黨工移送複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲遭移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影
國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲遭移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影

民進黨發言人吳錚等人今年3月至北檢告發，指陳瑩等立委罷免案提議書疑有偽造情事，台北地檢署今約談國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、專委李德全，稍早黃女移送複訊，對於有無教唆偽造連署則不發一語，步入法警室等候複訊。

北檢今傳喚國民黨中央黨部組發會黨工到調查局說名，下午4時許，黃碧雲身穿黑色連帽外套在女調查官戒護下抵達北檢，黃女面戴口罩、頭部以外套帽子遮掩，面對記者提問「有教唆偽造連署嗎？」黃女不發一語，走進法警室後隨即拉下帽子，神態輕鬆整理頭髮，並在調查官引導下準備接受複訊。

民進黨發言人吳錚等人今年3月至北檢告發，指陳瑩、吳思瑤、伍麗華等人的罷免案提議書疑有偽造情事，質疑明顯就是大規模名冊抄襲。

吳崢3月27日又告發新北蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘，高雄許智傑、黃捷，宜蘭陳俊宇，台北吳思瑤，台南林俊憲等9區的連署罷免案，涉抄名冊偽造不存在連署，罷免案領銜人及相關涉案被告涉偽造文書及違反個資法。

另，陳瑩則在今年5月間到士林地檢署告發中選會查核193筆提議人已死亡，提告罷免案領銜人福定．多諾涉犯刑法偽造文書、違反公職人員選舉罷免法與個人資料保護法等罪嫌。

國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲遭移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影
國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲遭移送北檢複訊。記者蘇健忠／攝影

陳瑩 罷免 民進黨 國民黨 偽造文書

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