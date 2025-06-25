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罷團控涉違國安法 鄭正鈐提告斥子虛烏有

中央社／ 台北25日電

罷團告發涉違反國安法、貪污治罪條例，國民黨立委鄭正鈐今天表示，所有指控皆為子虛烏有，他絕無洩密與中共資助問題，面對這種惡質抹黑，絕不姑息，會在律師陪同下，前往台北地檢署提出告訴，捍衛清白。

「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博等人，指國民黨立委鄭正鈐涉嫌接受中共資金選舉、洩漏政府資訊及浮報助理費等，18日到北檢告發鄭正鈐涉違反國安法、貪污治罪條例等。

鄭正鈐今天與國民黨立委陳玉珍在立法院國民黨團召開記者會，他表示，所有指控皆為子虛烏有，他絕無洩密與中共資助問題，且所有政治獻金均依法據實登載，並無不法情事。他從政以來依法秉公處理所有服務案件，並無收受不正當利益。

針對公務車使用部分，鄭正鈐指出，立法院總務處早於6月6日公開說明一切合乎規定，民進黨無視事實，持續抹黑，明顯是濫用司法程序進行政治攻擊。

鄭正鈐表示，面對這種惡質抹黑，他絕不姑息，記者會後會在律師的陪同下，前往台北地檢署提出告訴，捍衛清白。

陳玉珍指出，民進黨對鄭正鈐提告，沒有提出具體事證，根本就是惡意抹黑。現在距離罷免投票時間非常短，民進黨此時提告抹黑，明顯是為了干擾投票、操弄司法。

陳玉珍表示，鄭正鈐一向溫和低調，過去即使面對抹黑攻擊也選擇隱忍，從未主動提告。但民進黨一再突破底線，無所不用其極，已經讓鄭正鈐無法再沉默，決定依法提告，捍衛清白、以正視聽。

陳玉珍指出，今天召開記者會，就是要揭穿這種惡質的政治手法，並聲援鄭正鈐依法捍衛清白、對抗惡意誣告。

罷免

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