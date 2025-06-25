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罷團傳遭黑道恐嚇 劉世芳：警方定嚴正執法、決不手軟

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對近日發生罷團領銜人疑遭黑道施壓，及傳出名嘴、民代受到攻擊或恐嚇，內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）今在內政委員會備詢，強調警方定會嚴正執法、絕不手軟，保障公民言論自由。記者張曼蘋／攝影
針對近日發生罷團領銜人疑遭黑道施壓，及傳出名嘴、民代受到攻擊或恐嚇，內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）今在內政委員會備詢，強調警方定會嚴正執法、絕不手軟，保障公民言論自由。記者張曼蘋／攝影

罷免進入三階段投票，立場鮮明的名嘴李正皓遭噴辣椒水、北市議員林亮君及許淑華也收到恐嚇信，罷免國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋更稱遭黑道恐嚇，不要補件。內政部長劉世芳、警政署長張榮興今在立院內政委員會備詢都強調，警方定會嚴正執法、絕不手軟，保障公民言論自由。

內政委員會今排審「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，民進黨立委黃捷今質詢時，指出針對近日發生罷團領銜人疑遭黑道施壓，及傳出名嘴、民代受到攻擊或恐嚇，內政部及警政署是否掌握相關情況及有無任何因應作為。

劉世芳答詢，政府一定會嚴正執法，保障所有公民的言論自由，不管是罷方、反罷方，他們一定保障言論自由，而警政單位也會追查這些所謂阻撓發表言論自由的任何樣態行為，「只要違法，我們都是嚴正來執法。」

張榮興表示，針對李正皓案件，警方受理後已立即偵辦，除第一天查獲嫌犯外，發現後面還有一些嫌犯，初步瞭解這些人是有幫派背景，這部分一定是會嚴加偵辦，警方立場一定是嚴正執法，且打擊黑道幫派去介入這些相關的犯法行為。

至於黑道疑似介入罷免連署活動，張榮興指出，據他了解，新北市新店區有2案已立案，由檢察官指揮相關單位偵辦中，警政署也會依法行政，針對公民或罷團被恐嚇或傷害的情況，警方會建立聯繫管道與通報平台，加強安全維護，避免民眾活在恐懼之中。

罷免

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