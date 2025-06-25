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涉偽造提議書聲押羅明才助理 陳乃瑜：回歸法律

中央社／ 新北25日電

民進黨新北市議員陳乃瑜今天表示，對於檢方偵辦她的罷免案疑涉及偽造提議書案，她尊重司法調查與偵辦進度，希望外解給予司法空間，回歸法律事實的基本面。

台北地檢署偵辦民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案，疑涉偽造提議書案，昨展開搜索約談。檢察官訊後，今天凌晨向法院聲押禁見國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙、助理林姿伶與劉時郡。

陳乃瑜今天陪同新北市11選區立委羅明才罷免案，領銜人吳柏瑋前往新北選委會完成補件。送件前，陳乃瑜在聯訪時被問到，如何看待羅明才助理遭聲請羈押。

陳乃瑜說，在她的罷免案尚未成立之初，就有地方上的兄弟好朋友找她，希望「喬」一些事情，的確有不同的人透過不同的關係找她，找去不同的地方談話。她自己覺得，過程中，大家都是勇敢的台灣人，堅持做對的事情無所畏懼。

對於檢方的偵辦，陳乃瑜說，尊重司法調查與偵辦進度，希望外解給予司法空間，回歸法律事實的基本面。

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