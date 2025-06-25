傅崐萁反惡罷吹起反攻號角 藍營連續開記者會猛批中央跳票

大罷免進入第三階段，國民黨花蓮縣黨部吹起反攻號角，將連續幾天提出不同議題開記者會，炒熱反罷免社會氣氛。今天針對花蓮居民在意的交通議題，黨部指出，民進黨承諾花蓮至吉安鐵路高架化、花東雙軌電氣化卻跳票，還要漲台鐵票價，呼籲花蓮人反罷免終止政治霸凌。

今天議會國民黨團發言人、縣議員吳建志、縣議員韓林梅、縣議員邱光明、國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮及中評委陳茂嘉出席記者會。

吳建志在黨部記者會上表示，台灣東西部交通發展嚴重失衡，花蓮長期遭到漠視，2017年編列410億元花東雙軌電氣化預算，其中前瞻計畫編列269億元，但截至目前僅執行62億元，207億元下落不明。交通部以「編列時程較後」推卸責任，民進黨政府如何向花東人民交代。

吳建志說，花東雙軌電氣化工程中，花蓮到吉安7個危險平交道立體化工程被中央排除，交通部竟要求花蓮縣府自行提案，高架化責任全推地方。另台鐵台北到花蓮票價漲幅高達32%，花蓮403地震後觀光業百業蕭條，如今還要被漲價剝削，更離譜的是，立法院交通委員會早已決議花東建設未完成前，票價須凍漲，民進黨政府卻視若無睹。

吳建志說，民進黨政府2020年選舉高喊「西高鐵、東快鐵」，承諾東部鐵路提速至160公里，實現環島6小時生活圈，如今卻遭交通部打臉，政策淪為騙取選票的幌子，民進黨執政退步。

國民黨花蓮縣議會黨團、縣黨部呼籲，十幾萬沒有參與罷免連署的縣民，務必站出來投下反對罷免的一票，反抗綠色權威，終止政治霸凌，為花蓮爭一條安全發展之路。