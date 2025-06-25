花蓮藍議員稱罷團志工領錢 遭控違社維法和選罷法

國民黨花蓮縣議員吳建志在社群發文，指稱參與「微光罷傅」的志工日領2000元、月領8萬元。罷團與多名議員今天到警局提告，指控違反社維法和選罷法；吳建志回應行使民代職責。

「微光花蓮」罷團副領銜人潘文欽、民進黨籍議員張美慧、胡仁順、林則葹、無黨籍議員楊華美等人今天上午到花蓮分局軒轅派出所，告發吳建志涉嫌違反社會秩序維護法及公職人員選舉罷免法，捍衛公民團體的權益。

潘文欽表示，針對吳建志6月23日的發文造謠，對罷團的名譽上毀損及違反選罷法第104條而告發。公民團體的成員來自四面八方、各行各業，都是花自己的時間來支援，並沒有領錢擔任走路工或者是月領8萬元薪資。吳建志身為民代，不願正視花蓮公民的聲音，隨意造謠，深感遺憾。

張美慧指出，吳建志的行為導致政黨間對立，背後就是國民黨立委傅崐萁指使，吳建志只是照本宣科執行的魁儡。為了遏止傅崐萁及隨傅組織對罷團志工的傷害，透過司法途徑讓其知道不能為所欲為攻擊立場不同的公民，用司法行動協助罷團捍衛立場。

楊華美表示，罷免傅崐萁是跨越黨派，不分藍綠的社會公共集結，傅崐萁擔任縣長至立委，妻子徐榛蔚接力共23年了，這一次罷免案，針對傅崐萁的不適任，不分顏色不分政黨，這是花蓮公民的集體力量。

對此，吳建志接受媒體聯訪表示，他是根據地方民眾的反映，縣議員本就該行使民代的監督職責與言論自由，民進黨卻提告，這是恐嚇、打壓言論自由；罷免志工的交通、便當、文宣、帳篷費用等從哪裡來，這才是該被調查。

吳建志說，罷免是人民的權利，但不是政黨的工具，民進黨把資源、人力、組織都投入罷免，人民看在眼裡。「我沒有造謠，只是在問花蓮人想問的問題，罷團資源從何而來？」