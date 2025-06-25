台中大罷免中二、中三、中八待補件 藍營：將成為重要的拉票力量

全台大罷免將進入第三階段投票，台中做為重點區域，中四、中五、中六確定7月26日投票，中二、中三、中八待補件，29日將確定是否成案。藍營人士表示，二、三、八選區支持者會成為第一波投票的「好鄰居」，協助拉票；綠營則評估，目前每日收件數量還得再往上拉。

中選會上周公布大罷免第一波名單，包含24名藍委與新竹市長高虹安，台中第四、五、六選區立委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋成案；第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔與第八選區江啟臣各差2267、3464與2465分連署書，可在6月29日前補件。

罷團與民進黨部、綠營議員近幾天頻繁街掃、車掃，也加大二、三、八選區的收件力度。綠營人士指出，儘管中選會公布時各還差2000到3000分，算上罷團本就留存的，其實各僅差1000多分，經過幾天加大收件，還是差數百分；從收件情況來看，剩下數天的每日收件量若能翻倍，就會進入安全範圍。

綠營人士表示，台中6名藍委分成兩波投票，算是有利有弊，目前既要加大二、三、八選區收件力度，又要宣傳四、五、六選區的投票日，需要花更多時間和民眾解釋；另一方面，若二、三、八選區29日確定成案，到7月26日投票前，支持者還能反過來為四、五、六選區拉票。

無獨有偶，藍營人士也說，二、三、八選區甚至中一、中七2名民進黨立委的選區的在野陣營支持者，都會是第一波投票的重要力量，藍營將發動「好厝邊」（好鄰居）行動，呼籲726當天不用出門投票的民眾，多打電話催中四、中五、中六選區的朋友出門投下不同意票。

藍營人士透露，內部民調顯示，在野陣營只要有五成到六成的支持者出門投票，台中原市區3名藍委就很有機會全部過關，那麼原縣區3名藍委即使全部進入三階，也無所畏懼；另一方面，多少還是擔心綠營再次動用執政優勢，比如出動「返鄉專車」之類的手段。