陳瑩：原住民不是政治報復棋子 藍推假罷免傷台灣民主

民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，陳瑩告發中央選舉委員會查核資料，共193筆已死亡提議人，檢調搜證後，通知國民黨中央黨部組發會黨工副主委黃碧雲、專委李得全2人今赴調查局北機站說明。陳瑩表示，正告國民黨，原住民族絕不是政治報復的棋子，作為原住民立委，將無懼威脅，誓死捍衛族人尊嚴。

陳瑩指出，國民黨發動的罷免連署，竟公然盜用193位已故長輩的名冊、偽造連署，這不僅是對民主的滔天罪行，更是對原住民族尊嚴與祖靈的無恥踐踏，這場由朱立倫主導的報復性「假罷免」，是對原住民立委席次的惡意獵殺，對台灣民主的公然謀殺。

陳瑩說，檢調已傳喚國民黨組發會涉案人士，證實這場騙局與黨中央運作脫不了關係。誰敢盜用逝者身分？誰有能力偽造如此龐大個資？國民黨主席朱立倫若是幕後操盤黑手，請立即公開所有資料、交出涉案名單，給社會一個交代，別再讓基層黨工為你的私心背黑鍋，更別用「司法迫害」的謊言掩蓋罪行。這場假罷免的終結，是對國民黨「以罷制罷」陰謀的當頭棒喝。