快訊

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

揭郭昱晴「万老師」微博關注中國公安 國民黨：誰是台灣雜質？

陳瑩：原住民不是政治報復棋子 藍推假罷免傷台灣民主

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩辦公室提供

民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，陳瑩告發中央選舉委員會查核資料，共193筆已死亡提議人，檢調搜證後，通知國民黨中央黨部組發會黨工副主委黃碧雲、專委李得全2人今赴調查局北機站說明。陳瑩表示，正告國民黨，原住民族絕不是政治報復的棋子，作為原住民立委，將無懼威脅，誓死捍衛族人尊嚴。

陳瑩指出，國民黨發動的罷免連署，竟公然盜用193位已故長輩的名冊、偽造連署，這不僅是對民主的滔天罪行，更是對原住民族尊嚴與祖靈的無恥踐踏，這場由朱立倫主導的報復性「假罷免」，是對原住民立委席次的惡意獵殺，對台灣民主的公然謀殺。

陳瑩說，檢調已傳喚國民黨組發會涉案人士，證實這場騙局與黨中央運作脫不了關係。誰敢盜用逝者身分？誰有能力偽造如此龐大個資？國民黨主席朱立倫若是幕後操盤黑手，請立即公開所有資料、交出涉案名單，給社會一個交代，別再讓基層黨工為你的私心背黑鍋，更別用「司法迫害」的謊言掩蓋罪行。這場假罷免的終結，是對國民黨「以罷制罷」陰謀的當頭棒喝。

罷免

延伸閱讀

檢調殺向國民黨中央 藍營諷不意外：賴清德連「雜質」都說了

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

陳瑩罷免案涉偽造 檢調傳喚2國民黨組發會黨工

陳瑩推偏鄉醫療健康平權 偕民團入台東部落義診

相關新聞

藍營爆聘月薪8萬「走路工」為罷免傅崐萁 罷團提告了

罷免投票日只剩1個月，花蓮藍綠鬥爭進入白熱化階段，罷團微光花蓮、議會民進黨團今天告發議會國民黨團發言人吳建志，指他造謠罷...

罷免羅明才案罷團補2040件連署書 警車護送到新北選委會

「拔羅波」團隊罷免立委羅明才，領銜人吳柏瑋、團隊發言人琪琪今天到新北市選委會補送2040件罷免連署書，新北市議員陳乃瑜、...

台中大罷免中二、中三、中八待補件 藍營：將成為重要的拉票力量

全台大罷免將進入第三階段投票，台中做為重點區域，中四、中五、中六確定7月26日投票，中二、中三、中八待補件，29日將確定...

陳瑩：原住民不是政治報復棋子 藍推假罷免傷台灣民主

民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，陳瑩告發中央選舉委員會查核資料，共193筆已死亡提議人，檢調搜證後，通知國民黨中央黨...

影／吳思瑤批國民黨劣跡斑斑 2018年就開始造假連署

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，幹事長吳思瑤及目前遭提罷免的立委蘇巧慧及林俊憲一同出席，吳思瑤指出，國民黨不只在這次罷綠...

被吳崢控賄選 黃建賓：烏龍指控 虛構事實陷人於罪

民進黨發言人吳崢公然指控國民黨立委黃建賓涉及賄選，指黃在台東娜路灣大酒店舉辦下午茶會，非常多的民眾接受免費用餐邀請。黃建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。