藍營爆聘月薪8萬「走路工」為罷免傅崐萁 罷團提告了

罷免投票日只剩1個月，花蓮藍綠鬥爭進入白熱化階段，罷團微光花蓮、議會民進黨團今天告發議會國民黨團發言人吳建志，指他造謠罷團聘請走路工1個月8萬元，涉嫌違反社維法及選罷法。吳建志回應，綠營稱志工無償奉獻，「那相關資金從哪裡來？」痛批是恐嚇打壓言論自由。

罷團微光花蓮副領銜人潘文欽表示，今天針對議員吳建志臉書發文提告，他肆無忌憚對罷團誹謗，毀損名譽，違反選罷法104條意圖罷免不成立，吳議員身為民意代表卻罔顧民意，看不起民間的罷團與公民的聲音，深表遺憾與譴責，公民團體來自四面八方，更沒有領8萬元薪水，因此站出來提告。

花蓮縣議會民進黨團總召張美慧說，吳建志在臉書上不斷抹黑攻擊罷團，以及幾位協力罷團的議員，不管是在議會的總質詢、開記者會都是攻擊、謾罵、造謠，大家都是花蓮縣議會議員，來自不同的立場可以各自表述意見，而不是用這種粗暴、低級手段，傷害公民發起的罷免行動，造成地方的撕裂與政黨對立。

張美慧說，立委傅崐萁常下指令給吳建志，領傅的聖旨照本宣科，是棋子傀儡，傷害罷團與志工，嚴厲譴責，要透過司法途徑，讓他知道不可為所欲為攻擊對手，攻擊與他立場不同的民間團體，也要讓其他有這樣行為的人知道這樣是違法。