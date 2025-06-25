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被吳崢控賄選 黃建賓：烏龍指控 虛構事實陷人於罪

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨發言人吳崢（左）與民進黨委任律師房彥輝（右）上午一起前往按鈴北檢提告，告發國民黨台東立委黃建賓，疑似涉入違反選罷法的案件。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人吳崢（左）與民進黨委任律師房彥輝（右）上午一起前往按鈴北檢提告，告發國民黨台東立委黃建賓，疑似涉入違反選罷法的案件。記者蘇健忠／攝影

民進黨發言人吳崢公然指控國民黨立委黃建賓涉及賄選，指黃在台東娜路灣大酒店舉辦下午茶會，非常多的民眾接受免費用餐邀請。黃建賓今日嚴正聲明，該場活動由地方團體自費參與，吳崢根本是烏龍指控、蓄意抹黑，而吳崢身為執政黨發言人，卻在未經完善查證下公然抹黑黃建賓涉及賄選，甚至藉由虛構事實的提告意圖陷人於罪，已涉及誣告、誹謗及散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反相關法律規定。

黃建賓表示，執政黨長期無視東部建設需求，只有搞鬥爭時才想到台東，吳崢以執政黨發言人的身分，散播不實言論抹黑造謠，甚至意圖操弄司法製造反惡罷民眾的寒蟬效應，「本人絕不姑息此種卑劣手段，將提告以正視聽，絕不允許政治髒水玷汙台東這片土地及騷擾台東鄉親」。

黃建賓也強調，民進黨發起全國惡意大罷免，先前竟然有側翼團體集結花蓮，以旅遊名義推動惡意罷免，甚至請客吃飯，另外還有罷免團體辦春酒，一桌動輒8、9千元起跳，違法募款，另外還有民進黨前立委參選人以請喝咖啡方式，推動惡意罷免的連署，這些種種惡劣行徑才是真正的違法，民進黨卻視而不見、姑息犯罪，根本是雙標無極限。

罷免

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