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檢調殺向國民黨中央 藍營諷不意外：賴清德連「雜質」都說了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議會黨團書記長李明賢。本報資料照片
國民黨北市議會黨團書記長李明賢。本報資料照片

民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造連署提議書，陳瑩告發後，檢調今約談國民黨中央黨部組發會2黨工。藍營表示「不意外」，賴清德總統都說要透過一次次選舉罷免打掉雜質了，把在野黨除之而後快。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢指出，賴清德總統「團結國家十講」第二講昨晚在桃園登場，連「雜質」這兩字都說出口了，在野黨黨中央有人被約談，也就不意外。其實賴總統的國安報告，就是最後通牒，若不下跪求饒，「第一講」是講長毛象，第二講就是下戰書，把在野黨當成雜質，除之而後快。

李明賢指出，現在司法動作就是配合執政黨，一步步殺向在野黨，但台灣只能容許一個聲音嗎？如果司法全部都配合執政黨，台灣的民主在倒退。

李明賢表示，從這件事，司法有沒有符合公平正義？有沒有辦藍不辦綠？當賴清德要動用司法，替大罷免添加柴火 ，最後會不會反燒到自己，尤其昨天的「雜質」講法，不是國家領導人該講的話，這比威權國家的領導人更兇殘，已經不只是有失領導人的高度而已。

國民黨議員詹為元也指出，若按正常程序、正常時間來偵辦此案，大家沒意見，但問題就在賴清德總統說出要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，的確有刻意針對性。

詹為元表示，從總統、行政、檢調體系看起來，的確有刻意針對性，讓在野黨有被司法追殺和迫害的感受，如果總統或行政體系沒有特別的立場，或許還會讓人覺得司法是公平公正，但可惜的是，現在在野黨被刻意針對，他仍希望檢調雖然現在約談黨工，基本的程序正義，還是要維持。

台北市議員詹為元。本報資料照片
台北市議員詹為元。本報資料照片
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。圖／聯合報系資料照片

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