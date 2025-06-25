罷免羅明才案罷團補2040件連署書 警車護送到新北選委會

「拔羅波」團隊罷免立委羅明才，領銜人吳柏瑋、團隊發言人琪琪今天到新北市選委會補送2040件罷免連署書，新北市議員陳乃瑜、陳永福陪同送件。後方還有新店分局警車護送到選委會。

新北市選委會表示，今天上午10時3分受理立委羅明才罷免案領銜人吳柏瑋提出補提連署人名冊，業於今日上午10時50分受理清點完畢，並開立罷免案補提連署人名冊送件收據共計2040人。

吳柏瑋表示，上周就收到地方夥伴、長輩提醒，有人想對他不利，他不敢跟家人說，一直在想今天要怎麼處理。這件事情讓大家很害怕，所以他今天不是從新店來，是昨晚先躲到其他地方。

吳柏瑋表示，今天準備的份數，會超過安全門檻，有信心進入第三階段，但是否能跟其他案子同天投票，要看中選會決定，希望跟大家時間一樣，要大罷免大成功。

吳指出，對方不是直接威脅，是找第三方傳話，提醒要注意人身安全，某次約去烏來吃飯，到了才知道對方背景，地方大哥也有找他喝茶聊天，希望不要補件，讓罷免「流產」，最後是有長輩私下給他一張照片，稱6月14日有人要找小弟處理他。

琪琪表示，團隊在短短五天內搜集到足夠的連署書，即使受到地方勢力壓迫，仍然要把他們的聲音，送到選委會，若有公布投票日也會第一時間報告。