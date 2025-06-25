吳崢按鈴提告 控國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法

民進黨發言人吳崢與民進黨委任律師房彥輝上午一起前往按鈴北檢提告，告發國民黨台東立委黃建賓，疑似涉入違反選罷法的案件。

吳崢表示，根據台東地方政情的回報，以及現在台東的罷免團體已經有公開的出面來指證，都指出黃建賓委員在6月3號，在台東的娜路灣大酒店舉辦的這一場下午茶的茶會，情資顯示非常多的民眾接受了邀請，被招待下午茶會，也就是在這個活動中是沒有出資，是免費的用餐。

吳崢表示這場活動絕對不只是單純的聯誼性質的茶會，因為在這個活動上面有非常明確的包含要來支持黃建賓，要呼籲與會的民眾不同意黃建賓的罷免案。所以我們認為這樣的事證其實已經相當的明確。

「第一點，有招待民眾用餐的事實，第二點則是在這樣的一個餐會場合上，要求民眾不同意黃建賓的罷免。 所以我想這部分已經構成違反選罷法」。吳崢表示，特別除了剛提到的罷團的公開指證之外，也把私下掌握到的一些資訊，一併整理成告發狀。

「我們要利用這個機會公開的向黃建賓委員提出質問，請問這場活動誰是幕後的主辦者？是黃建賓委員的團隊呢？還是國民黨在台東的黨部呢？或者說另有其人呢？我們在這邊要向黃建賓委員拋出兩個問題，第一個問題，是誰幫你找了這些民眾來參加這一場反罷免活動？第二點就是誰為這些民眾的餐費買單」？