快訊

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

涉創意私房案…「警察之恥」郭昇翰偷拍60女警、少女、女精神病患 判12年

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨吳崢告發立委黃建賓涉選罷法 招待民眾娜路灣大酒店下午茶

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法。記者蘇健忠／攝影

民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法，吳崢直指，黃建賓在台東的娜路灣大酒店舉辦下午茶會，招待民眾免費用餐，茶會中「非常明確」表示要支持黃建賓，呼籲民眾不同意黃的罷免案。

吳崢今在律師陪同告發此案，他說， 根據台東地方情資回報，現在台東的罷免團體已經有公開出面指證，黃建賓委員在6月3日在台東娜路灣大酒店舉辦下午茶會，照片上可見非常多民眾出席「被招待這一場下午茶的茶會」換言之是「免費用餐」

吳崢直指，這不是單純的聯誼性質的茶會，茶會活動上非常明確的包含要來支持黃建賓、要呼籲與會的民眾不同意黃建賓的罷免案；第一是有招待民眾用餐事實，第二則是在茶會上要求民眾不同意黃建賓的罷免，認為已構成違反選罷法犯意聯絡及對價關係。

吳崢說「我們要利用這個機會公開的向黃建賓委員提出質問，這場活動誰是幕後的主辦者? 是黃建賓委員的團隊呢? 還是國民黨在台東的黨部? 或另有其人? 誰幫你找民眾參加這場反罷免活動?誰為這些民眾的餐費買單?」

民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法。記者蘇健忠／攝影

罷免

延伸閱讀

吳崢按鈴提告 控國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法

市場掃街催罷免王鴻薇遭嗆「趕快走」 綠議員：尊重不同立場

部分縣市2026不辦初選 吳崢籲吳怡農相信黨「以前也被徵召」

李正皓被噴辣椒水、北市議員遭威脅 吳崢批：低級惡劣的攻擊

相關新聞

民進黨吳崢告發立委黃建賓涉選罷法 招待民眾娜路灣大酒店下午茶

民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法，吳崢直指，黃建賓在台東的娜路灣大酒店舉辦下午茶會，招...

被吳崢控賄選 黃建賓：烏龍指控 虛構事實陷人於罪

民進黨發言人吳崢公然指控國民黨立委黃建賓涉及賄選，指黃在台東娜路灣大酒店舉辦下午茶會，非常多的民眾接受免費用餐邀請。黃建...

檢調殺向國民黨中央 藍營諷不意外：賴清德連「雜質」都說了

民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造連署提議書，陳瑩告發後，檢調今約談國民黨中央黨部組發會2黨工。藍營表示「不意外」，賴清德總統...

台東立委遭控以免費用餐鼓勵反罷免 黃建賓怒批：吳崢蓄意抹黑

民進黨發言人吳崢直指國民黨台東立委黃建賓招待民眾免費用餐，明確要支持黃，並呼籲不同意黃的罷免案，涉違反選罷法。黃建賓嚴正...

罷免羅明才案罷團補2040件連署書 警車護送到新北選委會

「拔羅波」團隊罷免立委羅明才，領銜人吳柏瑋、團隊發言人琪琪今天到新北市選委會補送2040件罷免連署書，新北市議員陳乃瑜、...

吳崢按鈴提告 控國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法

民進黨發言人吳崢與民進黨委任律師房彥輝上午一起前往按鈴北檢提告，告發國民黨台東立委黃建賓，疑似涉入違反選罷法的案件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。