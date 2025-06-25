民進黨吳崢告發立委黃建賓涉選罷法 招待民眾娜路灣大酒店下午茶

民進黨發言人吳崢今至台北地檢署告發國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法，吳崢直指，黃建賓在台東的娜路灣大酒店舉辦下午茶會，招待民眾免費用餐，茶會中「非常明確」表示要支持黃建賓，呼籲民眾不同意黃的罷免案。

吳崢今在律師陪同告發此案，他說， 根據台東地方情資回報，現在台東的罷免團體已經有公開出面指證，黃建賓委員在6月3日在台東娜路灣大酒店舉辦下午茶會，照片上可見非常多民眾出席「被招待這一場下午茶的茶會」換言之是「免費用餐」

吳崢直指，這不是單純的聯誼性質的茶會，茶會活動上非常明確的包含要來支持黃建賓、要呼籲與會的民眾不同意黃建賓的罷免案；第一是有招待民眾用餐事實，第二則是在茶會上要求民眾不同意黃建賓的罷免，認為已構成違反選罷法犯意聯絡及對價關係。