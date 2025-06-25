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組發會副主委、專委遭約談 國民黨批檢調雙標辦案

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，檢調通知國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、專委李得全2人今赴調查局說明。國民黨今舉行記者會批評，當賴清德總統高喊團結之際，檢調竟雙標辦案，告訴大家除了賴友友、新潮流護身符之外，台灣其他人民都是雜質。

國政基金會副執行長凌濤指出，檢調竟然在賴清德高喊團結的時間點，查到國民黨中央黨部組發會副主委及專委，這是什麼樣的司法追殺、高壓迫害？民進黨立委林岱樺遭到「光速」起訴，速審速辦，請問賴清德的嫡系、立委林宜瑾的案件辦到哪？至今沒有下文，

凌濤說，賴嫡系林宜瑾沒事，林岱樺卻因觸犯今上，影響到賴清德對高雄市長初選的布局而遭到清算，這是賴政府的檢調雙標嗎？此外，新北市黨部書記長昨天竟因個人資料保護法及偽造文書案件，被重金交保100萬元。

凌濤質疑，100萬元是林岱樺助理貪污的交保金額，共諜案的交保金額也才20萬元，憑什麼用個人資料保護法及偽造文書案，讓在野黨部書記長要交保100萬元，這是什麼樣的高壓追殺跟雙重標準？

凌濤批評，除非有新潮流的護身符或清德牌的濾水器，否則其他人統統是雜質、是其餘人口，這就是賴清德總統昨天在桃園告訴大家的，這是何等的清洗、何等的民主獨裁？面對賴總統現在高喊團結、一手追殺人民，大家已經看得很清楚，「如果你不同意賴清德，請投下不同意罷免票。」

罷免

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