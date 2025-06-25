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羅明才罷團領銜人指遭恐嚇 警政署：嚴查嚴辦加強維安

中央社／ 台北25日電

罷免國民黨立委羅明才領銜人吳柏瑋表示，近期遭多組人馬關切恐嚇。警政署長張榮興今天說，警方立場一定是嚴查嚴辦，對於罷團會加強安全維護、建立聯繫管道，絕對不容許發生相關恐嚇案件。

網路媒體「放言」報導，罷免羅明才團體將補件，24日卻被爆出確切時間，讓日前才被黑道威脅、發「不自殺聲明」的領銜人吳柏瑋擔憂「連時間被講出來了，我要怎麼出門啦」。新北市警察局表示，將由員警陪同吳柏瑋到新北市選委會補件，「從他出家門就開始」。

立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人列席。

張榮興會前受訪時表示，對於罷團遭受到黑道相關的恐嚇案件，警方立場一定是嚴查嚴辦，對於罷團會加強安全維護、建立聯繫管道，絕對不容許發生相關恐嚇案件。

另外，自由時報報導，為激勵警察士氣，內政部23日預告修正警察勳章獎章加發退休金標準，獎章加發退休金全部提高1.5倍，中山勳章從新台幣8萬元提高到20萬元、中正勳章從7萬元提高到17.5萬元；警察獎章提高1至3倍，破獲重大犯罪的1等獎章，從1萬2500元提高到5萬元，並溯自今年1月1日施行。

張榮興說，因為公務人員相關獎章有修正，因此隨著修正進行加發，後續仍需完成法制作業程序後施行。

罷免

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